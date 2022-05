Battibecco Setta-Timperi: “Monica aveva ragione”, parla una psicoterapeuta

Monica e il battibecco con Tiberio Timperi, psicoterapeuta: “Giusto quel che ha detto la Setta”

Si è molto parlato nelle ultime ventiquattrore del battibecco avuto ieri in diretta da due dei conduttori di Unomattina in famiglia durante uno spazio dedicato all’Eurovision Song Contest. Tutto è successo quando Monica Setta ha risposto per le rime ad un suo ospite esperto di moda, il quale ha contestato la scelta di un abito da parte di Laura Pausini, abito che, a detta sua, era adatto solo per una donna dal girovita perfetto. “Non si parla del peso di una donna” ha asserito la conduttrice, lamentando il fatto che il talk stesse un po’ divagando. “Siamo qui per questo, però…” ha risposto Timperi, al quale Monica ha replicato “Non siamo qui per divagare”, intuendo che le affermazioni dei suoi ospiti potessero dare un messaggio scorretto. E oggi a schierarsi dalla parte di Monica è stata una psicoterapeuta contattata dall’AGI.

“Rischio body shaming, Monica Setta ha fatto bene a difendere Laura Pausini” dice la dottoressa Dalla Regione

La psichiatra in questione è la dottoressa Laura Dalla Regione, che ai microfoni di Agenzia Italia ha dichiarato:

Monica Setta ha fatto bene a difendere Laura Pausini. Donne e uomini dai fisici perfetti ammiccano dalle pagine social facendo erroneamente credere ai giovani più fragili che quella sia la normalità.

La dottoressa si è detta inoltre arrabbiata perchè sempre più spesso appaioni sui social, ma anche fuori dal web, commenti negativi, giudizi cattivi, critiche feroci e ironia decisamente fuori luogo, legati a visi e corpi meravigliosi ma lontani da improponibili cliché.

Le critiche nei confronti di Laura Pausini a Unomattina in famiglia

Effettivamente le affermazioni nei confronti della cantante che ha condotto l’ESC a Unomattina in famiglia sono sembrate un po’ pesanti. “Non si è vestita tenendo conto della bilancia […] Ha trasformato Valentino in sartoria romagnola […] Si sarebbe dovuta guardare allo specchio” sono stralci dei commenti degli ospiti, ai quali Monica Setta le ha cantate rispondendo: “Prima che allo specchio bisogna guardarsi nel cervello”.