Nero a metà 3, anticipazioni ultima puntata: Carlo rivede Cristina e…

Spoiler ultima puntata 9 maggio: ci sarà il ritorno di fiamma tra Carlo Guerrieri e Cristina?

È arrivato il finale di stagione per la fiction di Rai1 Nero a metà 3. L’ultima puntata andrà in onda lunedì prossimo, 9 maggio, a partire dalle 21.25 e verranno mostrati gli episodi finali della fiction con protagonista Claudio Amendola, intitolati “A viso scoperto” e “Per una figlia”. Non mancheranno i colpi di scena nell’appuntamento conclusivo della terza stagione che sarà segnato dal ritorno sulla scena di Alessia Barela. Lasciata dal compagno nella scorsa stagione a pochi mesi dal matrimonio, per via dell’infatuazione di quest’ultimo con Marta Moselli, nell’ultima puntata della fiction i due ex si rivedranno per firmare le carte del divorzio. L’incontro però cambierà qualcosa nell’ispettore che non sembrerà per nulla convinto di chiudere con la moglie… I colpi di scena saranno dietro l’angolo.



Anticipazioni Nero a metà 3, puntata 9 maggio: la figlia di Suleyman viene messa in salvo

Oltre alle peripezie sentimentali di Carlo Guerrieri e Cristina, nell’ultima puntata della fiction di Rai1 Spartaco troverà il luogo in cui gli uomini di Pugliani smistano la droga. Nel frattempo l’ispettore riuscirà a rintracciare Maryam, la figlia di Suleyman e la porterà in salvo, promettendole di riportarla dalla madre. Le indagini della squadra si sposteranno anche sull’omicidio di un giornalista, si scoprirà che l’uomo indagava su delle risse organizzate da gruppi di giovani. Intanto le cose tra Bragadin e Cori si sistemeranno, presto però una scoperta inaspettata finirà per mettere in difficoltà la donna.

Sesto episodio serie tv Rai1: Federico nei guai, Alba sempre più sospettosa

Nell’ultima puntata di Nero a metà 3, i sospetti del vice ispettore Malik Soprani su Federico finiranno per insinuare il dubbio sulla figlia di Carlo Guerrieri. La ragazza avrà sempre più dubbi sull’educatore, che potrebbe averla avvicinata per uno scopo ben preciso. La situazione del sesto appuntamento con la serie tv della prima rete rischierà però di precipitare, ma alla fine sarà proprio Alba a fornire alla squadra di Guerrieri l’occasione giusta per incastrare Pugliani. La giustizia trionferà nel finale di stagione della fiction della prima rete? E soprattutto, ci sarà una svolta rosa per il personaggio interpretato da Claudio Amendola? L’appuntamento è perciò con i colpi di scena della serie tv è per lunedì prossimo, 9 maggio, alle 21.25 su Rai1.