Paolo Fox, oroscopo oggi e domani (6-7 maggio): le previsioni segno per segno

Oroscopo per il lavoro e l’amore: cosa dicono le previsioni zodiacali dei primi segni

Si inizia, come di consueto, con i primi quattro segni dello zodiaco secondo le stelle di Paolo Fox:

ARIETE: nella coppia c’è tanta ansia mentre sul lavoro c’è tanto impegno. Domani nuove passioni da non lasciare andare via. Devono essere sempre precisi e costanti nelle cose.

TORO: intransigenza planetaria e migliorano le prospettive sul lavoro. Domani non devono tornare su pensieri negativi. Sono sempre preda dell’ansia.

GEMELLI: ci sono dei contrasti in amore e sul piano professionale devono far leva sulle loro capacità. Domani bene le questioni d’amore. Impegno triplicato sul lavoro.

CANCRO: weekend non facile. Si sentono in imbarazzo sul lavoro. Domani crisi sentimentale. Il lavoro è buono per chi lavora a chiamata.

Previsioni degli altri segni dello zodiaco per il 6 e 7 maggio

Secondo il suo Stellare, ecco l’oroscopo del giorno e domani per il secondo gruppo di segni zodiacali:

LEONE: emozioni che si possono recuperare e nuovi incontri e occasioni di riuscita sul lavoro. Domani tornano protagonista le emozioni. Si fa sentire la stanchezza.

VERGINE: situazione famigliare difficile e tante tensioni in amore. Domani avranno una marcia in più da usare anche nel weekend. Non è la giornata ideale per i progetti.

BILANCIA: in amore c’è disagio e revisione sul lavoro necessaria. Domani possono discutere di un problema. Fase di recupero generale.

SCORPIONE: buon recupero psicofisico e poi non hanno bisogno di far carriera, ora come ora. Domani potranno chiarire in amore. Possono farsi venire in mente una buona idea.

Paolo Fox, oroscopo di oggi e domani: cosa dicono le sue previsioni

Senza dimenticare l’oroscopo del weekend, ecco gli ultimi segni dello zodiaco secondo Paolo Fox e le sue previsioni del 6-7 maggio:

SAGITTARIO: devono essere ricambiati, gli interessi. Possono recuperare terreno. Domani ottimo per chi decide di amare. Riceveranno una conferma sul lavoro.

CAPRICORNO: Luna opposta e il lavoro è da riorganizzare. Domani meglio evitare scontri. Non sono in una fase né buona né cattiva sul lavoro.

ACQUARIO: sentimenti favoriti. Sono troppo pieni di impegni. Domani non ci saranno problemi irrisolvibili in amore. Stabilità ritrovata sul lavoro.

PESCI: amore importante e soprattutto momento giusto per farsi valere sul lavoro. Domani vantaggio in più. Gli sbagli possono essere corretti.