Paolo Fox oroscopo: previsioni fine settimana 6-7-8 maggio, I Fatti Vostri

Le previsioni dell’oroscopo per quanto riguarda il fine settimana

Consueto appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, che oggi è intervenuto nel corso della puntata odierna a I Fatti vostri per svelare le previsioni in vista di questo fine settimana. Come al solito l’esperto di astri ha stilato la classifica comprendente tutti i segni, partendo ovviamente da quelli meno fortunati. Ecco come andranno le cose nei giorni di venerdì 6, sabato 7 maggio e domenica 8 maggio.

LEONE: due stelle, va bene che siete forti e avete tante idee che vi passano per la mente, ma state pretendendo attenzioni e di essere ascoltati. Sarete piuttosto intolleranti.

BILANCIA: anche per questo segno due stelle, è un periodo di revisione. Quando perdete la pazienza vi sentite liberati, ma poi i rimorsi la fanno da padroni. Cercate di essere più miti.

ARIETE: si sale, tre stelle. State facendo tanto, travolgete tutti e siete pronti a dire cose spietate a persone che vi hanno oppresso. Cercate le giuste misure.

CAPRICORNO: luna strana, tre stelle per voi che vi impongono una riflessione profonda sulle cose da fare.

Oroscopo di Paolo Fox del fine settimana per il secondo gruppo di segni zodiacali

Proseguendo lo stimato astrologo Paolo Fox è poi passato a svelare ulteriori dettagli riguardanti i segni dello zodiaco e il loro andamento nel fine settimana dopo aver anticipato nelle scorse ore cosa potrebbe succedere. Queste le previsioni per quanto concerne il secondo gruppo di segni:

SAGITTARIO: tre stelle. Siete in attesa di un grande evento, è probabile che abbiate un nuovo traguardo per cercare di volare alti ed evitare le polemiche nate ad aprile.

SCORPIONE: quattro stelle, la lontananza vi fa capire quanto siano importante certe persone. Vi renderete conto meglio in questo fine settimane.

CANCRO: quattro stelle, cercate di fare progetti futuri ora perché la seconda parte dell’anno sarà a rallentatore.

PESCI: fine settimana in recupero, quattro stelle. Siete attratti dalle persone che vi creano guai, se una persona è complicata vi affascina. Dedicatevi alle persone più belle.

I segni più fortunati del fine settimana

L’esperto di astri ha infine svelato i segni dell’oroscopo più fortunati del fine settimana:

GEMELLI: quattro stelle, ma l’energia è alle porte, manca solo una persona con la quale aprire una trattativa, o di amore o di lavoro.

TORO: si sale fino ad arrivare a cinque stelle, voi entrate nel cuore della gente. Avete carte da giocarvi in più in questo finale.

ACQUARIO: cinque stelle, via libera alla fantasia e ai voli pindarici.

VERGINE: cinque stelle, avrete tante cose da fare e nuovi amori favoriti sia ora che nel prossimo mese.