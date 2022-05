Stefania Orlando torna in tv con Tommaso Zorzi: “Adesso posso dire che..”

La conduttrice insieme all’ex gieffino, parte la nuova avventura sul piccolo schermo

Finalmente i fan di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno un bel motivo per sorridere. A partire da venerdì infatti i due amici, che si sono conosciuti nella casa del GF Vip, inizieranno una nuova avventura nel programma di Discovery Questa è casa mia, dove la conduttrice ricoprirà il ruolo di opinionista. Nel corso di una intervista concessa al settimanale Chi la ex gieffina ha esternato sensazioni ed emozioni quando mancano ormai pochissime ore al gran debutto, che può definitivamente consacrarla al pubblico giovanile con questo nuovo formati in rampa di lancio:

E’ stato bello tornare a lavorare con Tommy. Adesso posso dire che noi siamo l’eccezione che conferma la regola. Il GF Vip per me è stato un trampolino senza eguali, inoltre non ho mai avuto la snobberia di considerare i reality come carne da macello

ha spiegato la presentatrice romana.

Stefania Orlando ammette: “Dopo il GF Vip ho ricevuto varie chiamate…”

La bravissima conduttrice, che proprio nelle scorse ore è tornata a parlare dell’esperienza al GF Vip, ha poi proseguito l’intervista al settimanale Chi svelando di aver ricevuto varie chiamate da persone che sognavano di ripercorrere le sue orme nel reality di Canale Cinque. Perché l’esperienza nel format guidato da Signorini non si è rivelata redditizia solo dal punto di vista umano per Stefania Orlando, ma anche lavorativamente parlando: “Dopo il GF ho ricevuto tante chiamate di persone che volevamo emulare il mio percorso, ad Alfonso devo tutto”.

Come prosegue il matrimonio di Stefania Orlando? Il chiarimento

Nelle scorse settimane la ex concorrente del GF Vip è finita al centro di alcuni rumors riguardanti una presunta crisi con il marito Simone Gianlorenzi, noto musicista diventato celebre al pubblico proprio nei mesi in cui la moglie è stata impegnata come concorrente nella casa del reality. A differenza di quanto circolato, le cose tra i due andrebbero molto bene e la breve burrasca che gli ha investiti sarebbe ormai alle spalle: “Il mio matrimonio procede e a breve saranno tre anni. Dopo la crisi passata ci siamo ritrovati” – ha chiarito la presentatrice a Chi – .