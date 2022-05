Storie Italiane, il dramma di Eleonora Pedron: “Ho provato dolori fortissimi…”

L’ex Miss Italia intervistata da Eleonora Daniele: “Perdere i propri cari è un dolore molto forte”

Si è conclusa con una toccante intervista di Eleonora Pedron la puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, mercoledì 25 maggio 2022. Ospitata dalla padrona di casa, l’ex Miss Italia ha parlato del suo libro dal titolo “L’ho fatto per te”, dedicato alla storia della sua famiglia. Una storia di dolore quella della famiglia di Eleonora che, come ha raccontato in altre interviste rilasciate in tv, ha perso la sorella Nives in un incidente stradale quando era ancora molto piccola. Anni dopo, purtroppo, lo stesso destino è toccato al papà, scomparso anche lui in un incidente stradale. “Chi, nella vita, ha provato dolori così forti per la perdita dei propri cari, penso abbia un’intesa diversa” ha dichiarato la Pedron oggi ai microfoni del programma del mattino di Rai1, ricordando di aver partecipato al concorso di Miss Italia nel 2002 perchè il papà, prima che morisse, aveva espresso il desiderio di vederla tra le miss a Salsomaggiore.

“Chi prova dolore ha una forza incredibile”, le parole toccanti di Eleonora Pedron a Storie Italiane

“Chi ha provato dei dolori così forti, ha una forza incredibile che non pensava di avere” ha dichiarato subito dopo l’ospite di Eleonora Daniele, continuando: “Questa forza arriva dai propri cari che non ci sono più…”. La Pedron non ha nascosto, nel corso dell’intervista, di aver trovato nella fede un grande aiuto e un supporto nei momenti tragici della sua vita nei quali ha perso, come suddetto, prima la sorella e poi il papà, in due incidenti stradali avvenuti a molti anni di distanza l’uno dall’altro. “La fede ci insegna che nulla finisce con la vita” ha dichiarato.

Quando è morta Nives avevo 9 anni, ero troppo piccola per poter capire cosa volesse dire andare in cielo […] Quando ho perso mio padre, invece, avevo 20 anni, un’età in cui si capisce tutto meglio ma è stato comunque molto difficile accettare la sua morte

sono state le toccanti dichiarazioni rilasciate successivamente da Eleonora nella trasmissione di Rai1.

“Eleonora di Padova intervista Eleonora di Padova”, l’ex Miss Italia strappa un sorriso ai telespettatori

Non è riuscita a trattenere le lacrime Eleonora Pedron a Storie Italiane, dove ha anche strappato un sorriso al pubblico a casa dicendo: “Oggi qui sta accadendo qualcosa di straordinario, Eleonora di Padova intervista Eleonora di Padova! Potremmo parlare in dialetto veneto”. Ridendo, la conduttrice le ha risposto: “Lo conosco benissimo il dialetto veneto”.