Choc a Storie Italiane: la malattia della fidanzata di Damiano dei Maneskin

Giorgia Soleri a Storie Italiane: “Ecco come affronto la vulvodinia”

Lunga intervista della fidanzata di Damiano David dei Maneskin nella seconda parte della trasmissione di Eleonora Daniele di oggi, martedì 17 maggio 2022. Giorgia Soleri, è questo il suo nome, come ha raccontato in altre recenti interviste soffre di vulvodinia, una malattia che colpisce il 15% delle donne causando loro problemi a livello genitale, come forti dolori durante la minzione e molti altri sintomi sgradevoli.

Mi si diceva che era normale provare dolore durante un rapporto sessuale […] La diagnosi della malattia l’ho avuta solo dopo otto anni di sofferenze

ha raccontato Giorgia ai microfoni del programma di Rai1, sottolineando di aver voluto subito condividere la sua battaglia sui social per aiutare le altre donne che soffrono dello stesso problema.

“La malattia di Giorgia Soleri può diventare invalidante”, le parole di Eleonora Daniele

“Può essere invalidante il tuo disturbo” ha commentato la conduttrice di Storie Italiane rivolgendosi alla sua ospite. La fidanzata di Damiano dei Maneskin ha quindi raccontato che a sedici anni, durante le visite specialistiche, alcuni medici le consigliavano di ignorare il problema e bere un bicchiere di vino! “Ci risiamo con la sottovalutazione delle malattie e dell’universo femminile in generale” ha commentato Eleonora, chiedendo il parere di Barbara De Rossi, collegata da casa. “Sarà stata una cosa detta dall’ignoranza, perchè un medico che dice una cosa del genere evidentemente non capisce un granché” è stato il commento duro dell’attrice.

Storie Italiane: la fidanzata di Damiano David presenta il suo libro ‘La signorina Nessuno’

Alla fine dell’intervista Giorgia Soleri ha parlato con Eleonora Daniele del suo libro intitolato ‘La signorina Nessuno’, sul quale la conduttrice ha premesso: “E’ un libro di poesie molto vero, molto profondo e schietto”.

Nel suo libro questa ragazza esprime, attraverso le parole, dei momenti, delle espressioni e anche dei dettagli della sua vita quotidiana

ha detto inoltre Eleonora. “Ho sviscerato tutto il dolore che ho vissuto” ha spiegato Giorgia, sottolineando: “Ho sofferto sia a livello fisico che psicologico perciò ho voluto raccontare tutto il mio percorso, fino alla liberazione”. A tal proposito ha precisato che la liberazione di cui ha parlato non è da intendere come individualista ma come una liberazione a 360 gradi, per sé e per gli altri. “Hai una penna veramente incredibile […] Di te sto capendo tante cose un po’ alla volta” è stato il complimento finale che le ha fatto Eleonora, facendola emozionare.