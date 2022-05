Unomattina in famiglia: “Ci ha lasciato…”, l’addio struggente dei conduttori

Tiberio Timperi, Monica Setta e Ingrid Muccitelli: “Ci ha lasciato un nostro amico”

Momento toccante all’inizio della puntata di Unomattina in famiglia andata in onda ieri: entrando in studio e raggiungendo il centro, i tre conduttori hanno ricordato un loro autore scomparso purtroppo prematuramente. “E’ un inizio un po’ particolare quello di oggi” ha premesso Tiberio Timperi, spiegando poi: “La copertina di questa puntata vogliamo dedicarla ad un nostro amico, autore e collaboratore di questo programma, Corrado Gerardi, che ci ha lasciati pochi giorni fa…”.

A lui eravamo legati da grande affetto

ha detto inoltre il conduttore, visibilmente provato.

Tiberio Timperi: “Corrado Gerardi ha combattuto con coraggio contro una malattia”

Sempre nei primi minuti della diretta di Unomattina in famiglia Tiberio, affiancato dalle colleghe Ingrid Muccitelli e Monica Setta, ha dichiarato:

Il nostro autore ha combattuto coraggiosamente contro un brutto male. Non era stanco del mondo e della vita, nonostante la sua battaglia…

“Il ricordo da parte di tutti noi e di Angelo Mellone, direttore della nostra rete” ha poi concluso Timperi. La parola è quindi passata a Mellone, che ha dichiarato, commosso: “Corrado era lontanissimo dal raggiungere l’età della pensione. Qui a Unomattina in famiglia non ha lasciato un buco, ha lasciato una vera e propria voragine”. Lo ha definito poi un collaboratore perfetto, buono, leale, colto, cordiale e sempre fiducioso.

L’appello dei conduttori di Unomattina in famiglia per aiutare la popolazione ucraina

All’inizio della puntata di oggi Monica Setta, Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli hanno fatto invece un appello a favore della fondazione CESVI, per la raccolta fondi in aiuto della popolazione ucraina, in modo particolare dei bambini, le cui vite ormai da due mesi sono stravolte dalla guerra. Per fare una donazione basta inviare un sms del valore di 2€ o fare una telefonata per dare 5 o 10€ al numero 45580. “Le persone in fuga sono oltre 12 milioni e più della metà sono rimaste all’interno dei confini dell’Ucraina. Tra gli sfollati ci sono, purtroppo, 2 milioni e mezzo di bambini” ha spiegato Ingrid, seguita a Monica che ha asserito: “Per loro e per le loro famiglie l’organizzazione umanitaria CESVI ha lanciato il progetto ‘Accanto a chi resta’…”; a concludere è stato Tiberio, il quale ha indicato ai telespettatori il numero che abbiamo riportato sopra.