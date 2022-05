Verissimo, Iva Zanicchi non ha dubbi: “Ritirarmi? Io penso al futuro”

Verissimo, l’ospite non ha la minima intenzione di ritirarsi: “Non penso al passato”

E’ finita anche quest’ultima puntata della stagione del programma del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin. Ed è stata Iva Zanicchi l’ultima ospite ad essere stata intervista. Difatti quest’ultima ha scelto il salotto televisivo di Canale 5 per presentare la sua ultima fatica letteraria. Ad un certo punto la conduttrice le ha fatto notare che questo è stato un anno davvero pregno di grandi soddisfazioni, visto che ha partecipato a Sanremo, c’è stato il suo one woman show, l’uscita del suo nuovo album e tante altre belle cose. L’ospite non ha ovviamente negato di star vivendo un periodo magico, aggiungendo di non avere la minima intenzione di fermarsi:

“Tutti mi dicono che sarebbe il momento della pace, della tranquillità, di rilassarsi, di pensare al passato…Io non voglio…Voglio pensare al presente e anche al futuro…”

Iva Zanicchi torna a parlare di suo fratello morto per Covid: “E’ sempre vicino a me”

La conduttrice di Verissimo ha poi rivelato al pubblico a casa che la sua ospite ha dedicato il suo nuovo libro a suo fratello venuto purtroppo a mancare dopo aver preso il Covid. E la popolare cantante di Ligonchio, che pochi giorni fa è stata ospite da Serena Bortone, ha subito dichiarato di sentire fortemente la sua mancanza, aggiungendo però di credere che gli sia sempre vicino:

“E’ sempre vicino a me…Io ogni volta che vado al suo paese soffro a non vederlo più…Tutto ti riporta al dolore…”

L’artista ha rivelato di aver sempre amato tanto questo suo fratello: “Io ho sempre avuto l’istinto materno nei suoi confronti…”

Verissimo, la popolare ospite ricorda Raimondo Vianello: “Ha capito che ero piena di complessi”

Iva Zanicchi a Verissimo ha poi parlato del suo rapporto con lo storico attore e conduttore, con il quale ha anche lavorato fianco a fianco. E la cantante non ha negato che nel periodo in cui hanno lavorato insieme, lui spesso e volentieri le ha tirato certe bordate assurde, tanto da farla piangere. Tuttavia non ha fatto mistero che grazie a questo suo atteggiamento l’ha aiutata tanto a superare determinati suoi complessi:

“Lui aveva capito i miei complessi…E grazie a lui li ho però superati…Una volta abbiamo fatto uno sketch assurdo…In quella occasione mi ha ‘ucciso’…”

La donna ha poi salutato con grande affetto Silvia Toffanin, cogliendo l’occasione per augurarle di passare una bella estate.