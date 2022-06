Alberto Matano matrimonio, esplosa feroce polemica: i giornali accusati di…

L’attore Francesco Benigno si scaglia contro le nozze di Alberto e Riccardo: “Con tutti i problemi che abbiamo…”

Arrivata come un fulmine a cielo sereno una polemica legata al matrimonio del conduttore de La vita in diretta, sollevata da Francesco Benigno, famoso attoe del film ‘Mery per sempre’. Come leggiamo su TvBlog, l’attore avrebbe lamentato, alcune ore fa, la troppa attenzione mediatica che le testate giornalistiche hanno dedicato, negli ultimi giorni, alle nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino, tuonando che ci sono un mare di problemi seri, come la pandemia, la guerra, il referendum e altro ancora, motivo per il quale non bisognerebbe dare così tanto risalto ad un evento che eventualmente ritiene frivolo.

Con tutto il rispetto e con tutto l’affetto che posso provare per Alberto, secondo voi la notizia più importante da dare per più giorni consecutivi era quella del suo matrimonio?

ha lamentato l’attore sui social.

“Giornalisti schiavi del sistema”, la polemica di Benigno dopo le nozze di Alberto Matano

L’attore ha poi rincarato la dose continuando: “Da questo capiamo che voi giornalisti siete schiavi del sistema o che pensate che siamo tutti cretini…”. Subito dopo ha sottolineato di non essere contro l’amore omosessuale, precisando: “Sono per l’amore a 360 gradi”. Ha poi ricordato, con il suo sfogo, che la pandemia continua a fare vittime in tutto il mondo, che ci sono persone che muoiono di fame a causa della guerra, che gli italiani sono stati chiamati a votare per cambiare le cose nel nostro Paese ma, per le testate, la notizia più importante è stata, appunto, quella del matrimonio di Matano.

Alberto Matano e l’attenzione mediatica sul suo matrimonio, TvBlog: “Nessuna prima pagina”

Blogo ha concluso l’articolo sottolineando che, a differenza di quanto sostenuto dall’attore di Mery per sempre, le nozze del conduttore de La vita in diretta non sono finite in prima pagina su nessun giornale, ma hanno avuto il giusto spazio mediatico, come ogni evento del genere che interessa gli italiani. Chissà se da parte di Alberto o di suo marito arriverà una replica a questo attacco o se preferiscono ignorare e godersi in santa pace i primi giorni da sposati.