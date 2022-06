Ambra Lombardo si è sposata, la reazione di Kikò Nalli: “Sono un signore”

Kikò Nalli parla dopo le nozze della sua ex fidanzata: lo sfogo su instagram

La popolare ex gieffina e soubrette Ambra Lombardo è convolata a nozze con Lorenzo Cascino. I due hanno deciso di celebrare le nozze sabato scorso in Sicilia, più precisamente a Noto. Lei ha indossato un abito bianco con uno strascico lunghissimo firmato dal noto stilista Antonino Cedro. Gli sposi hanno già fatto sapere di volere almeno tre figli. Ma non è finita qua perchè anche Kikò (lo storico ex della showgirl) ha espresso la sua opinione su tutta questa faccenda. Cosa ha detto? Ha sottolineato il fatto di essere sempre stato un signore fino alla fine: “Sono un signore fino alla fine…” Cosa avrà voluto dire con queste parole un po’ sibilline?

Ambra Lombardo incassa gli auguri del suo ex fidanzato: “Spero tu abbia un futuro radioso”

Successivamente Kikò Nalli, sempre in questo suo intervento su instagram, ha anche voluto cogliere la palla al balzo per fare alla sua ex compagna i più sinceri auguri per questo matrimonio, aggiungendo di sperare possa avere un futuro il più radioso possibile al fianco di suo marito:

“A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex…Posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena di amore. Auguri!”

Si segnala però che sono stati tanti sui social ad aver poco apprezzato questo suo intervento, avendo notato una puntina polemica da parte sua.

Kikò Nalli e la fine della storia con l’ex gieffina: parla lei

Per chi non si ricordasse il motivo per cui tra Ambra Lombardo e l’ex marito di Tina Cipollari non è funzionata vi rinfreschiamo noi la memoria. In pratica la ragazza ha più volte dichiarato sui giornali che purtroppo la distanza è stato un bel problema per loro, tanto da arrivare a decidere di troncare la storia una volta per tutte. Si segnala inoltre che la stessa Lombardo, in un’intervista di un po’ di tempo fa, si è anche molto lamentata del fatto che lui non avrebbe mai dimostrato il suo amore con i fatti cercando di trovare una soluzione al problema della distanza: “Bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza…”