Antonella Clerici, grande dolore: morta una concorrente di The Voice Senior

Morta all’improvviso una concorrente di The Voice Senior, l’addio della conduttrice su instagram

Si è aperta con una bruttissima la notizia la giornata di oggi per Antonella Clerici: una concorrente che ha partecipato al suo seguitissimo show del venerdì sera, è morta all’improvviso. “Ciao Laura, hai portato sul nostro palco tutta la tua energia partenopea” sono state le parole struggenti di Antonella, che ha allegato al posto l’emoticon delle mani giunte e una rosa. Si chiamava Laura Grey la concorrente morta e aveva 81 anni. Riportiamo maggiori informazioni sulla sua vita e, soprattutto, sulla sua carriera, nel paragrafo successivo (dopo il quale è disponibile anche una foto dell’artista).

Chi era Laura Grey: nel programma condotto da Antonella Clerici ha fatto parte del team di Gigi D’Alessio

Nata nel 1941, Vincenzina Agrillo, era questo il suo vero nome, era di Afragola. Prima del palco di The Voice Senior si era fatta conoscere partecipando al Festival di Napoli (edizioni del 1968 e del 1969). Nello show di Rai1 ha fatto parte del team di Gigi D’Alessio. Nel 1955, ancora adolescente, ha vinto il Festival Flegreo con il brano ‘O Lanzaturo’, mentre nel 1956 ha preso parte al Festival dei Festival di Corrado. Con le sue canzoni del repertorio classico napoletano, si è fatta conoscere in tutta Italia. Nel 1975 è riuscita inoltre a rilanciare la canzone ‘Comme facette mammeta’, arrivando successivamente a lavorare anche come attrice. Ora pare vivesse nel quartiere napoletano di Bagnoli. Non conosciamo le cause della sua morte, probabilmente nelle prossime ore in rete si saprà qualcosa di più: sappiamo solo che la scomparsa è avvenuta nella giornata di ieri, domenica 5 giugno.

Anche qualche settimana fa si è spento un concorrente di The Voice Senior

Una scomparsa, quella di Laura Grey, arrivata come un fulmine e ciel sereno, a distanza di poche settimane dalla morte di un altro concorrente di The Voice Senior, Paolo Benedetti, che Antonella a fine aprile, nei giorni della scomparsa, ha ricordato scrivendo sui social “Ciao grande senior”.