Benjamin Mascolo e Bella Thorne, clamoroso colpo di scena: si sono lasciati!

La coppia si è lasciata prima della nozze: lo ha annunciato il popolare cantante

Benjamin Mascolo e Bella Thorne sono empre stati uniti, e neppure la pandemia li ha divisi. I due hanno anche annunciato tempo fa l’intenzione di voler convolare a nozze. Tuttavia ecco arrivare la clamorosa notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato. Cos’è successo? I due si sono lasciati. A rivelarlo è stato lo stesso cantante in uno stringato post pubblicato in queste ultime ore su instagram:

“Questa storia è una delle tante che finisce ogni giorno, lasciando spazio a nuove belle unioni e promesse…”

Ovviamente i fan non hanno nascosto sui social tutta la loro delusione.

Benjamin Mascolo non ha alcun tipo di dubbio: “Le relazioni nascono e muoiono”

Il giovane cantante, sempre in questo stringato post pubblicato su instagram, dopo aver annunciato pubblicamente la rottura con Bella Thorne, ha anche voluto far presente a tutti di credere che le storie d’amore nascono e muoiono, un po’ come il ciclo della vita. Per tale ragione ha accettato la fine della loro storia d’amore con estrema serenità: “Le relazioni nascono e muoiono, come le persone: è il ciclo della vita, e io lo accetto…” Il ragazzo ha anche dichiarato che grazie a lei ha imparato ad amarsi di più, ad accettarsi e a sentirsi più bello:

“Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amarmi, a sentirmi bello, a sentirmi accettato, accettando me stesso con i miei innumerevoli difetti e imperfezioni…”

Parole che hanno fatto capire che nonostante si siano lasciati la sua stima nei confronti dell’attrice rimane intatta.

Bella Thorne, il suo ex fidanzato confessa: “Le auguro il meglio”

Benjamin Mascolo ha poi concluso questo suo post pubblicato in queste ultime ore su instagram facendo i migliori auguri alla sua ex fidanzata, nella speranza che in futuro possa trovare l’uomo della sua vita ed essere finalmente felice: “Auguro a lei il meglio e per lei ci sarò sempre…” Il giovane artista ha anche voluto rivelare che la loro storia è stata meravigliosa sotto ogni punto dei vista: “È stato tutto meraviglioso…” Quale sarà stato il motivo per cui la coppia è scoppiata?