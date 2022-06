Elisa, crolla l’impianto luci sul palco: paura prima del concerto, due feriti

Tragedia sfiorata prima del concerto della cantante: feriti due operai per il crollo del tetto

Si è temuto il peggio durante l’allestimento del palco per il concerto di Elisa a Bassano del Grappa, che ha visto il crollo di parte della copertura del palco. Il primo a dare l’annuncio dell’incidente è stato la Repubblica che oltre a spiegarne la dinamica al momento conosciuta ha rivelato che ci sarebbero degli operai feriti. Nel dettaglio il crollo della tettoia del palco situato all’interno del Parco Ragazzi del ’99 è avvenuto oggi, lunedì 27 giugno, poco dopo le 13.00 ed ha causato il ferimento, fortunatamente in maniera non grave, di due operai. Subito dopo il crollo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e per fortuna il bilancio del disastro non è stato ben più grave.

Elisa, il crollo dell’impianto luci sul palco causa due feriti: annullato il concerto di domani

Il crollo dell’impianto luci, che è costato il ferimento di due operai, ha comportato anche l’annullamento del concerto di Elisa che appunto si sarebbe dovuto svolgere domani, martedì 28 giugno 2022 al Parco dei ragazzi del ’99 di Bassano del Grappa. Al momento mentre da un lato è piuttosto chiara a grandi linee la dinamica dell’incidente, la tettoia è crollata sul palco dopo essersi incrinata di 45 gradi, non sono chiare le responsabilità. Infatti gli organizzatori del tour di Elisa di Friends & Partners hanno dichiarato che la realizzazione del palco non era di loro competenza ma dagli organizzatori del Festival. Sempre Repubblica, infatti, riporta le dichiarazioni di Ferdinando Salzano: “Non è insomma una nostra produzione, siamo soltanto ospiti con lo show di Elisa”.

La cantante non ha rilasciato nessuna dichiarazione: silenzio dopo la tragedia sfiorata

Il concerto dell’artista di Monfalcone previsto per domani, 28 giugno, è stato annullato in seguito al crollo del tetto del palco ed il ferimento di due operaio e, al momento, non si sa come e quando verrà recuperato. Per quanto riguarda l’incidente, inoltre, Elisa per il momento ha scelto la via del silenzio ed anche sui social non ha rilasciato nessuna dichiarazione ma non è escluso che non lo faccia nelle prossime ore. Non è la prima volta che purtroppo accadono incidenti del genere, anni fa anche il crollo del palco di Laura Pausini costò la vita ad un giovane operaio romano.