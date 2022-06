Grande Fratello Vip 7, cast: Signorini avrà la mamma di un’ex concorrente?

Sophie Codegoni, sua mamma nel cast del reality show? L’ultima indiscrezione

Mancano ancora mesi al gran ritorno su Canale 5 del GF Vip, ma i rumor sul cast già sono copiosi sia online che sulla carta stampata. Sono stati infatti diversi i nomi dei vip accostati al reality show condotto da Alfonso Signorini, ma dalla produzione non è arrivata ancora nessuna conferma. A proposito del cast si segnala che proprio in queste ultime ore il portale Biccy.it è venuto a conoscenza che la mamma dell’ex gieffina, che ha fatto anche la tronista a Uomini e Donne, starebbe facendo davvero carte false pur di entrare nella casa più spiata dagli italiani:

“Pare che la mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, abbia espresso il desiderio di sostenere il provino per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip…”

Alfonso Signorini non vuole Valeria Pasciuti nel reality show? Svelato il retroscena

Il portale di gossip Biccy.it, dopo aver rivelato che la mamma di Sophie Codegoni pare voglia sostenere il provino per entrare nel cast del GF Vip 7, ha anche colto la palla al balzo per svelare un altro succoso retroscena. Di cosa si tratta? Sempre in base alle indiscrezioni raccolte dal portale di gossip sembra che il conduttore, il quale si sarebbe molto arrabbiato per il forfait generale degli ex gieffini al compleanno di Alessandro Basciano, non abbia la minima intenzione di darle questa possibilità, anzi: “A quanto pare il conduttore sarebbe già in modalità: ‘A me non interessa’…” Insomma sembra proprio che le possibilità di vedere la mamma dell’ex gieffina nella Casa di Cinecittà siano ridotte al lumicino.

Anticipazioni GF Vip: Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi concorrenti?

La mamma di Sophie Codegoni non è stata certo l’unica ad essere stata accostata al cast del reality show vip. Difatti in queste ultime settimane molti rumor hanno riportato che in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani ci sarebbero l’ex di Francesco Chiofalo e l’ex compagno di Belen Rodriguez, il quale ai microfoni di Francesco Fredella ha comunque confermato l’esistenza della trattativa. Oltre loro potrebbero esserci anche Jeda, Max Felicitas, Asia Gianese e Patrizia Groppelli. Smentite invece le voci su Gigliola Cinquetti.