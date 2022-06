Giovanni Allevi malattia: cos’è il mieloma, il tumore che lo ha colpito

L’annuncio fatto dal pianista dopo aver scoperto di essere malato: “Lotterò lontano dal palcoscenico”

Ha sconvolto i suoi fans Giovanni Allevi, famoso pianista (che nella foto vediamo a Verissimo in compagnia di Silvia Toffanin), dopo l’annuncio fatto nelle ultime ore, con il quale ha rivelato di doversi allontanare dalle scene musicali per un po’, per combattere una brutta malattia che gli è stata diagnosticata. Trattasi di un mieloma, che è purtroppo una forma seria di tumore. “Devo curarmi e lo faccio lontano dal palco” sono state le poche parole rivolte ai suoi fans, che da anni lo seguono e lo amano. Ovviamente sono stati tantissimi i messaggi di vicinanza sui social, letteralmente esplosi: uno fra tutti, quello di Fedez, che il cancro lo ha combattuto recentemente, subendo anche una pesante operazione. Riportiamo nel secondo paragrafo il commovente messaggio del cantante e la risposta del pianista.

L’in bocca al lupo di Fedez a Giovanni Allevi: “Che ti arrivi il mio grande abbraccio”

E’ toccante il messaggio che il cantante ha scritto a Giovanni, sempre tramite social. Dall’ANSA riprendiamo il testo, che è il seguente: “Anche se non ci conosciamo, ti faccio il mio grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile…”. Fedez ha poi aggiunto:

Spero che tutto per te si possa risolvere al più presto nel migliore dei modi e mi auguro che ti arrivi da parte mia e di tutti noi un grande abbraccio virtuale che ti dia la possibilità di distrarti un po’.

“Grazie infinite per il tuo affettuoso pensiero. Spero a presto” è stata la risposta di Allevi.

Cos’è il mieloma, la malattia che è stata diagnosticata al famoso pianista

Ma che tipo di tumore è quello di cui è affetto Giovanni Allevi e quali sono i sintomi? Il mieloma multiplo è un cancro delle plasmacellule: queste si moltiplicano nel midollo osseo senza controllo e, a volte, anche in altre parti del corpo. I sintomi solitamente sono dolori ossei e fratture, problemi ai reni e un generale indebolimento del sistema immunitario, con debolezza e confusione mentale.

Ovviamente anche noi de LaNostraTv facciamo un grandissimo in bocca al lupo e un augurio di pronta guarigione a Giovanni.