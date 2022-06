Jessica Selassiè a tutto campo su Barù: “Sono infastidita e molto delusa, ma…”

Barù delude la concorrente del GF Vip, che reagisce: “Non mi piango comunque addosso”

In queste ultime ore Jessica Selassié è stata ospite nel programma web Casa Chi insieme alle sue due sorelle Lulù e Clarissa. E in questa circostanza la ragazza è tornata a parlare del suo amico speciale, che pare si sia innamorato della modella Ludovica Perissinotto. La ragazza non ha certo fatto mistero di esserci rimasta male che quest’ultimo abbia deciso di frequentare la modella e non lei, ma allo stesso tempo ha anche tenuto a chiarire di non aver la minima intenzione di piangersi addosso:

“Per il momento sono infastidita, delusa, ma ecco…Non mi piango addosso perché ho 27 anni e sono bella…”

Jessica Selassié lo confessa: “Ecco come ho scoperto la storia dell’ex gieffino con Ludovica Perissinotto”

Successivamente a Casa Chi è stato chiesto alla ex concorrente del Grande Fratello Vip come ha scoperto la frequentazione tra Barù e la popolare modella. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito rivelato che tramite i social ha scoperto l’arcano:

“I nostri follower sono molto attivi e hanno scoperto parecchie cose. Poi le pagine danno notizie di gossip, ho visto parecchie cose e ho tratto le mie conclusioni…”

La ragazza, che si è sfogata sui social giorni fa proprio dopo aver scoperto questa faccenda, ha anche colto l’occasione per augurare al nobile tutto il bene possibile.

GF Vip, ex concorrente fa una precisazione: “Tra me e Barù è rimasta tanta complicità”

Jessica Selassiè, sempre in questa sua ospitata nel programma web Casa Chi, ha po voluto precisare che anche fuori dalla casa più spiata dagli italiani ha mantenuto ottimi rapporti con il nobile: “La complicità che avevamo nella Casa è comunque rimasta ed era evidente…” La principessa etiope ha quindi rassicurato i tanti fan che il loro legame speciale c’è e spera che rimarrà a lungo, anche perchè è sempre stata una cosa speciale: “Noi ci siamo sempre sentiti dopo il GF Vip, chiamate, messaggi…” Insomma nonostante la grande delusione la ragazza ha fatto capire chiaramente di non provare alcun tipo di rancore nei confronti del nobile, nella speranza che la loro amicizia speciale duri a lungo.