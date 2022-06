La vita in diretta: Alberto Matano scoppiato in lacrime per Mara Venier

La sorpresa della conduttrice di Domenica In all’amico e collega: lacrime a La vita in diretta

E’ stata una puntata decisamente emozionante quella di oggi, venerdì 3 giugno 2022, del rotocalco pomeridiano di Rai1, con il padrone di casa Alberto Matano che prima dei saluti e ringraziamenti finali ha ricevuto una sorpresa del tutto inaspettata, ossia l’arrivo in studio della collega ed amica Mara Venier! Tutto è iniziato con una telefonata (finta) della conduttrice di Domenica In, che ha scherzato facendo credere ad Alberto di essere a casa: “E’ stata un’edizione fantastica quella di quest’anno” gli ha detto Mara al telefono (in realtà era dietro le quinte!). Pochi secondi ed eccola entrare in studio all’improvviso, con un mazzo di fiori, comparendo alle sue spalle.

Alberto Matano commosso per la sorpresa di Mara Venier: “Amicizia vera”

Immediato l’applauso di tutti i presenti in studio nel momento in cui zia Mara si è palesata, con il conduttore de La vita in diretta scoppiato a piangere. Mara Venier lo ha subito abbracciato, mentre gli altri ospiti hanno continuato ad applaudire.

Lei è stata qui nella mia primissima puntata di questo programma e non potrò mai dimenticarlo

ha ricordato Alberto ai telespettatori. La risposta di Mara è stata: “Tu mi sei stato vicino nei miei momenti difficili. Gli amici veri si vedono nella vita reale, non in tv, dove tutto va sempre bene”. Subito dopo è intevenuta Nunzia De Girolamo, tra gli ospiti della puntata di oggi, che ha posto l’attenzione su quanto sia bello vedere due colleghi così amici tra loro.

“Non parliamo del dopo…”, la gag di Mara Venier e Alberto Matano in diretta

“Mi commuovo adesso così evito di farlo dopo” ha commentato Matano, con Mara che gli ha risposto: “Ehhh, non parliamo del dopo!. E a proposito di ‘dopo’, com’è stato scritto in rete da tutti i blog e le testate giornalistiche due giorni fa, il conduttore de La vita in diretta, ora che si sono spente le telecamere, si prepara per i fiori d’arancio con il suo compagno Riccardo, che sposerà tra qualche settimana, con la Venier che officerà la cerimonia.

Devo dire davvero grazie a tutti voi perchè non ci avete mai abbandonato quest’anno

ha detto il giornalista in conclusione a tutti i telespettatori, terminando con una bellissima frase, ossia: “L’amore vince sempre!”. Inevitabile, quindi, un applauso anche sul finale, prima che le telecamere si spegnessero. Ora non resta che attendere l’inizio di Estate in diretta, in onda da lunedì con Roberta Capua e Gianluca Semprini.