Lulù Selassiè, doccia gelata: gli ex gieffini le hanno rovinato i piani?

Festa di compleanno rimandata per l’ex gieffina: arriva la doccia fredda

Fra due giorni esatti Lulù Selassiè compirà gli anni. E ovviamente la ragazza avrebbe voluto tanto festeggiare questo evento con i suoi affetti più cari e molti amici. Usare il condizionale è però d’obbligo perchè proprio poco fa l’informatissima fanpage instagram thepipol_tv ha rivelato di essere venuta a conoscenza che la festa di compleanno della principessa etiope sarebbe stata rimandata improvvisamente al 22 giugno:

“Aveva preparato il suo compleanno con tanto di invito in uno degli hotel più belli di Napoli. Improvvisamente però avrebbe chiesto di spostare la sua festa al 22 giugno….”

Cosa sarà successo?

Lulù Selassiè costretta a spostare la data del suo compleanno: colpa del presunto forfait degli ex gieffini?

Ovviamente adesso saranno in tanti a chiedersi il motivo per cui la ex fidanzata di Manuel Bortuzzio sarebbe stata costretta a posticipare di alcune settimane la sua festa di compleanno. E a fare chiarezza su tutta questa faccenda ci ha pensato direttamente la fanpage instagram thepipol_tv. In pratica pare che alcuni ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip presentata da Alfonso Signorini abbiano dato forfait all’ultimo minuto costringendo la ragazza a ripensare alla festa e rifare gli inviti:

“Pare che alcuni invitati del GF Vip avrebbero declinato l’invito e la Selassiè si sarebbe ritrovata a doverli rifare da capo. Vi terremo aggiornati…”

Al momento si segnala che la ex concorrente del reality show vip, il cui ex è tornato a parlare della sua vita privata, non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione in merito.

Chi erano gli invitati alla festa dell’ex gieffina? Le ipotesi

Si segnala inoltre che la fanpage instagram thepipol_tv non ha svelato i nomi dei presunti ex gieffini che avrebbero deciso di declinare l’invito a partecipare alla festa di compleanno di Lulù Sealssiè. Tuttavia sui social le ipotesi non sono mancate. E ovviamente tutti hanno escluso a priori che la ragazza possa aver invitato il suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo, visto cos’è successo dopo la loro clamorosa rottura. Insomma per la ragazza questo periodo non è certo dei più fortunati, anzi.