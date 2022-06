VIDEO malore Massimo Giletti a Non è l’Arena, panico in diretta: “Aiutatelo!”

Momenti di paura nella puntata di Non è l’Arena trasmessa ieri sera da Mosca

E’ andata in onda ieri, domenica 5 giugno, la tanto discussa puntata del talk di La7 che il conduttore ha deciso di realizzare da Mosca. Durante la diretta, però, come riportano varie testate giornalistiche, Massimo Giletti ha avuto un malore che lo ha costretto ad allontanarsi dal video per alcuni minuti. A lanciare l’allarme è stata Myrta Merlino, che era presente in studio in Italia, la quale, mentre parlava, si è interrotta di colpo guardando il maxischermo nel quale si vedeva Giletti in collegamento dalla Russia. “Oh Dio, Massimo! Aiutatelo!” è stato il grido della giornalista, vedendo il collega in difficoltà. Immediatamente dalla regia hanno fatto partire la pubblicità e il programma è ripreso poco dopo.

“Forse ho avuto un calo di zuccheri”, le scuse del conduttore di Non è l’Arena dopo il mancamento

Come anticipato nel paragrafo precedente, pochi minuti dopo Massimo Giletti è riapparso in video e, chiedendo scusa ai telespettatori e ai suoi ospiti per quanto è successo, ha dichiarato, come leggiamo su Ilgiornale: “Fuori fa molto freddo, probabilmente il mio mancamento è stato causato da un calo di zuccheri. Purtroppo succede…”. Dopo le scuse di Massimo, gli ospiti presenti, come suddetto Myrta Merlino ma anche Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico, hanno voluto ovviamente assicurarsi che stesse realmente bene.

Dalla testata menzionata poco fa, inoltre, scopriamo che sui social i telespettatori si sono scatenati arrivando a fare ipotesi anche di un arresto o di un rapimento.

Dove vedere il video del malore in diretta

Il video del malore di massimo Giletti è stato diffuso da ore sui social. Ricordiamo che non è la prima volta che il conduttore accusa un malore in diretta: è successo, infatti, diverse altre volte in passato ma, a differenza di ieri sera, le altre volte si trovava in studio e non in collegamento. Anche in quei casi a lanciare l’allarme sono stati i suoi ospiti ed è subito partita la pubblicità. Fortunatamente, comunque, sia in passato che ieri non si è trattato di nulla di grave, ma di malori molto lievi.