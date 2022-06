Manuel Bortuzzo difeso da una ex tronista: “Imbarazzante denigrare una persona”

L’ex protagonista di Uomini e Donne si arrabbia sui social: “Messaggi non belli”

Sul web si continua a parlare della rottura di una coppia nata al GF Vip 6: si tratta ovviamente di quella che è stata formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che una volta tornati nella vita di tutti i giorni si sono lasciati. Andrea Nicole Conte, nota al pubblico per essere una ex tronista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, nelle scorse ore ha fatto capire di essersi parecchio arrabbiata con gli utenti della rete che si sono accaniti contro di lei dopo averla vista prendere parte a un evento in cui era presente anche l’ex gieffino. La fidanzata di Ciprian Aftim si è fatta sentire scrivendo:

“Messaggi non belli, per niente, indirizzati a lui e incomprensibilmente anche a me, per non averlo schifato”.

Rottura Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: Andrea Nicole Conte invita i fan dell’ex coppia a farsene una ragione

Continuano a essere parecchi, coloro che non hanno ancora digerito il fatto che la sorella di Jessica e Clarissa Selassié e il noto nuotatore non stanno più insieme, a seguito della relazione intrapresa nella casa di Cinecittà. Andrea Nicole Conte una ex tronista di Uomini e Donne, nella giornata di oggi non ha nascosto di essere abbastanza infastidita dalle critiche ricevute in privato da diversi utenti della rete: “Scrivo queste poche righe a seguito dei tanti (troppi) messaggi che mi sono arrivati subito dopo l’evento a cui ho preso parte insieme a Manuel qualche giorno fa”. La fidanzata di Ciprian Aftim dopo aver fatto capire di essersi arrabbiata poichè dei fan dell’ex coppia si aspettavano che lei disprezzasse l’ex gieffino che nei giorni scorsi ha preso una decisione, l’ha invitati a farsene una ragione: “Io capisco che ci si affezioni al singolo e alla coppia però entrambi sono persone adulte e responsabili che hanno provato a stare insieme ma per motivi che non conosco e non voglio conoscere si sono separati come succede a tantissimi”.

Il rimprovero della fidanzata di Ciprian agli utenti della rete: “Quello che scrivete è infantile”

L’ex protagonista del trono classico dopo essersi lamentata del fatto che parecchi fan a quanto pare quelli della principessa etiope si sono scagliati contro lei e il nuotatore, ha aggiunto “Denigrare una persona e scrivere quello che scrivete perchè non sta più insieme al vostro/a beniamino/a è imbarazzante e perdonatemi, infantile“. Infine la fidanzata di Ciprian Aftim ha invitato gli utenti della rete in questione a non essere offensivi con questo consiglio: “Si può dimostrare il proprio appoggio per chi si vuole anche senza insultare il prossimo. Vi mando un bacio”.