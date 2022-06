Oroscopo weekend prossimo, Paolo Fox, sabato 11 e domenica 12 giugno 2022

Scritto da Emanuele Fiocca , il Giugno 8, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni astrologiche del fine settimana prossimo (11-12 giugno) dei primi quattro segni

Sfogliando l’ultimo numero di DiPiùTV, riveliamo le prime indicazioni sull’oroscopo di Paolo Fox del prossimo weekend con anticipazioni sulla nuova settimana in generale.

ARIETE: i single ora possono fare forza alle passioni; il weekend prossimo darà il via ad una settimana che, fatta eccezione per la giornata di mercoledì, sarà interessante;

TORO: le stelle aiutano tutti coloro che vogliono fare una proposta, in particolar modo nella giornata di domenica; nel lavoro nei prossimi giorni tutto può migliorare;

GEMELLI: giornate interessanti, quelle del fine settimana in arrivo, per la vita di coppia; venerdì giornata buona per fare proposte nel lavoro;

CANCRO: weekend interessante quello che sta per arrivare; dopo il fine settimana le coppie potranno parlare con più soddisfazione e ripartire.

L’oroscopo di sabato e domenica prossimi del secondo gruppo di segni zodiacali

Vediamo, ora, cosa dice Paolo Fox per il fine settimana in arrivo, in merito ad altri quattro segni.

LEONE: nella vita di coppia è necessario mantenere la calma nel weekend; sempre in ambito amoroso nei prossimi giorni ci sarà una grande spinta innovativa;

VERGINE: subito dopo il fine settimana sarà importante lasciarsi scivolare le cose addosso; nel lavoro non si esclude l’arrivo di dispute;

BILANCIA: quelle di venerdì e sabato saranno le giornate migliori per i single, per i quali ora la cosa migliore sarebbe un’amicizia amorosa;

SCORPIONE: evitare complicazioni nella giornata di venerdì; se si vuole ufficializzare una storia, meglio rimandare alla fine del mese.

Lo zodiaco del weekend 11 e 12 giugno 2022 degli ultimi quattro segni secondo Paolo Fox

Per concludere, le previsioni dell’astrologo de I Fatti Vostri (che, prima dello zodiaco del fine settimana, ha anticipato gli astri di oggi e domani), tratte sempre dalla fonte menzionata nel primo paragrafo, dicono quanto segue.

SAGITTARIO: i prossimi giorni porteranno buone opportunità; le coppie che hanno avuto problemi ora possono contare su una grande carica che risolverà le cose;

CAPRICORNO: Venere è favorevole in questo periodo, perciò le storie che nascono vanno vissute in maniera piacevole;

ACQUARIO: subito dopo il weekend il pianeta dell’amore tornerà a favore; evitare le polemiche, in questi giorni, nel settore del lavoro;

PESCI: domenica i single saranno affascinanti; interessante tutto il fine settimana per la vita di coppia.