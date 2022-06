Paolo Ciavarro, retroscena su Clizia Incorvaia: “Era in sala parto e…”

Da ormai alcuni mesi Paolo Ciavarro è diventato papà del suo Gabriele. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha rilasciato una intervista a Chi, dove ha ricordato i mesi passati al fianco della sua Clizia Incorvaia prima di dare alla luce il piccoletto. Una volta appresa la notizia la voglia dell’ex gieffino era quella di veder Gabriele lievitare velocemente nel corpo della mamma, troppo forte il desiderio di vedersi papà. E parlando al settimanale gestito da Alfonso Signorini il figlio d’arte è tornato sul giorno del parto, lo scorso 19 febbraio del 2022:

Detto sinceramente, io dal giorno uno non vedevo l’ora che le crescesse la pancia e di mese in mese la vedevo sempre più bella. Poi quando sono entrato in sala parto, l’ho vista. Mi sembrava un raggio di sole