Serena Bortone senza parole ad Oggi è un altro giorno: “Morto in modo assurdo”

Oggi è un altro giorno, la conduttrice commossa dal racconto di Franco Nero: “È stata una morte assurda”

La puntata di oggi, giovedì 2 giugno, del programma di Rai1 si è aperta con una lunga ed intensa intervista all’attore Franco Nero tra aneddoti, carriera e la sua lunga storia d’amore con l’attrice Vanessa Redgrave. Durante la chiacchierata però l’attore ha ricordato in lacrime il fratellino, morto a soli 5 mesi per una bronchite:

“Non ne voglio parlare perché mi commuovo. Era bello come il sole, sarebbe stato il più bello di tutti noi. A quei tempi non c’era una cura per la bronchite.”

La conduttrice ha ascoltato senza parole il triste racconto e poi ha concluso: ”

L’assurdo di morire per una bronchite perché non c’era la penicillina. Una morte assurda.”

L’attore commuove Serena Bortone: “La morte di mio fratello è stato un dramma”

Franco Nero non è riuscito a trattenere le lacrime nel ricordare la morte del fratellino Walter avvenuta a soli 5 mesi. L’attore ospite ad Oggi è un altro giorno ha anche confessato:

“Ho la sua foto affianco al mio letto, sempre. Quando vado a San Severo vado sempre a trovarlo al cimitero. La sua morte fu un dramma per i miei genitori, è logico, soprattutto per mia mamma.”

Dopo la commozione in studio l’attore ha chiesto alla conduttrice, visibilmente commossa e senza parole, di cambiare discorso e voltare pagina e ampio spazio ha avuto anche la sua storia d’amore con l’attrice. Nero ha ammesso che all’inizio non fu entusiasta del primo incontro con lei ma che al contrario gli sembrò molta fredda. Tornato in camerino trovò una lettera dell’attrice inglese con il quale lo invitava a cena.

Serena Bortone commette una gaffe con il suo ospite: “Non avevo capito”

Infine, la conduttrice ha commesso una piccola gaffe con Franco Nero che ha generato ilarità in studio. Parlando della sua carriera l’attore ha ricordato John Wayne e per dimostrare come fosse autoironico ha svelato: “Mi disse che aveva due espressioni, una con il cappello ed una senza…” La conduttrice, tuttavia, non ha capito bene il soggetto della frase tanto da replicare: “Ma a te l’ha detto? Non ti sei offeso?” Subito dopo però tra le risate l’attore ha chiarito l’equivoco.