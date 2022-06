Serena Enardu, il figlio scosso: “Una persona squallida voleva picchiarlo”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha un duro sfogo: “Essere spregevole”

Serena Enardu conosciuta dal pubblico per essere una ex tronista del dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi, nelle scorse ore ha catturato l’attenzione di diversi utenti della rete. L’influencer si è vista costretta a recarsi al commissariato, per denunciare una persona che ha destato parecchia paura a suo figlio Tommaso e a lei. L’ex fidanzata del cantante Pago si è sfogata tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram, con queste parole: “Mi sono recata a fare la denuncia perchè una persona della quale non farò il nome per ovvi motivi, perchè in questa giustizia particolare si passa dalla ragione al torto in un secondo”. A questo punto è scesa nel dettaglio affermando: “Una persona squallida, violenta, un essere spregevole, che diciamo invisibile, nella vita di mio figlio, si è presentata a casa per picchiarlo”.

L’avvertimento dell’ex fidanzata di Pago: “E’ l’ultima volta che faccio una denuncia”

Nelle scorse ore Serena Enardu una ex protagonista di Uomini e Donne ha fatto un avvertimento, indirizzato a chi ha turbato lei e suo figlio Tommaso: “E’ l’ultima volta che faccio una denuncia, perchè ho deciso che la prossima volta che una persona o delle persone decidono di disturbare la mia serenità e quella di mio figlio con la violenza verbale e non, con la violenza becera delle persone ignoranti, che abitano in questo mondo, che sarebbe bellissimo se non ci fossero”. Poi ha concluso il suo discorso sottolineando: “La prossima volta sicuramente non verrò al comando di polizia”.

Oggi l’ex fidanzata del cantante Pago che nei mesi scorsi è stato gelato dalla madre di suo figlio, ha dato delle delucidazioni a coloro che la seguono, e per iniziare ha affermato: “Ciao ragazze buongiorno, ieri vi ho detto che vi avrei dato qualche dettaglio rispetto a quello che mi è successo, sia il mio avvocato e altre persone che mi vogliono bene mi hanno sconsigliato di parlare sui social, sapete che io faccio fatica, ma non perchè voglio spettacolarizzare quello che mi succede, ma perchè so che le esperienze negative condivise possono aiutare altre persone ad affrontare questi momenti nella maniera migliore”.

Serena Enardu esterna la sua preoccupazione sui social: “Sono abbastanza frastornata”

L’ex tronista del seguitissimo dating show di Canale 5 in compagnia della sorella gemella Elga e dopo aver fatto sapere che una persona di cui non ha svelato l’identità ha messo piede a casa sua con l’intenzione di picchiare suo figlio, ha aggiunto: “La cosa più assurda che invece doveva essere l’unica persona al mondo che lo deve proteggere, ma non l’ha mai fatto”. Infine l’influencer ha chiuso il discorso esternando la sua preoccupazione: “Perchè è veramente pesante, Tommaso è stato scosso parecchio dal punto di vista psicologico, sono abbastanza frastornata, siamo frastornati ma a breve ritornerò con il solito mood di sempre che mi contraddistingue”.