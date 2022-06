Tale e Quale Show 2022 anticipazioni: Katia Ricciarelli fuori dal cast

Katia Ricciarelli non sarà nel cast della prossima edizione della show di Carlo Conti: le anticipazioni

L’informatissima fanpage instagram thepipol_tv ha rivelato poco fa che domani verranno chiusi ufficialmente i casting per trovare i nuovi concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show, che salvo colpi di scena dell’ultimo minuto dovrebbe iniziare a settembre. In base alle indiscrezioni raccolte dalla suddetta fanpage pare che tra i concorrenti non ci sarà la popolare cantante lirica, che è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del GF Vip:

“Alcuni nomi sono già trapelati, e tra questi c’è quello di Katia Ricciarelli che però non farà parte del cast…”

Il motivo non è dato saperlo. Si segnala però che la cantante lirica pare sia in lizza anche per ricoprire il ruolo di opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Tale e Quale Show anticipazioni prossima edizione: le sorelle Selassiè e l’attore concorrenti

E se Katia Ricciarelli pare non sarà nel cast della prossima edizione dello show condotto da Carlo Conti, il destino invece sembra essere diverso per altri ex gieffini. Difatti la fanpage instagram thepipol_tv ha confermato che nel cast del programma ci saranno anche Jessica, Clarissa e Lulù Selassiè, la quale è sempre al centro del gossip. Ma non è finita qua perchè in lizza per diventare concorrente ci sarebbe ancora Alex Belli, il quale ha criticato duramente proprio in questi giorni Soleil Sorge: “Per ora lui è in prova…” Si segnala inoltre che proprio dalla prossima settimana il conduttore e il suo staff si metteranno a lavoro per cercare di mettere su un cast di tutto rispetto.

Laura Chiatti concorrente del talent show vip di Rai1? Arriva la sua proposta

La fanpage instagram thepipol_tv ha poi tenuto a ricordare che in questi ultimi giorni anche la popolare attrice, in una lunga intervista, ha lanciato un appello a Carlo Conti, nella speranza di essere presa nella prossima edizione di Tale e Quale Show. E a quanto pare la sua autocandidatura sarebbe stata presa in seria considerazione dal conduttore toscano e da tutto il suo staff. E chissà se sarà già stata imbastita una trattativa in essere.