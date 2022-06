Terremoto al TG1: Francesco Giorgino rompe il silenzio dopo le polemiche

Caos al TG1, il giornalista finisce al centro delle polemiche: scoppia il caso in Rai

Nella giornata di ieri è stata riportata l’indiscrezione inerente al fatto che Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Francesco Giorgino sarebbero stati rimossi dall’edizione principale del TG1 perchè pare si sarebbero rifiutati di fare la rassegna stampa delle 6.30 del mattino. Oggi l’AdnKronos ha riportato un nuovo retroscena su tutta questa faccenda, e soprattutto sulla presunta posizione del popolare giornalista, che per ben 20 anni è stato il mezzobusto del tg della prima rete nazionale. Di cosa si tratta? Pare che il giornalista si sia rifiutato di presentare la rassegna stampa mattutina per un problema legato alla salute, visto che avrebbe anche presentato il certificato medico.

Francesco Giorgino interviene dopo le tante polemiche: “E’ tutto affidato ai miei legali”

L’AdnKronos ha anche fatto sapere che il giornalista sarebbe venuto a conoscenza della sua rimozione dall’edizione principale del TG1 poco prima di andare in onda lo scorso 15 giugno (al suo posto il giorno dopo c’era infatti il suo collega Alessio Zucchini). Dopo tante illazioni su tutta questa faccenda anche il popolare giornalista ha rotto il silenzio. Cosa ha detto? Come riportato da Il Fatto Quotidiano Online, il giornalista ha rivelato di non poter dire molto su questa faccenda, anche se ha precisato che ha affidato il tutto ai suoi legali:

“Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’azienda…Anche perché la vicenda è oggetto di valutazione da parte dei miei legali…”

Com e andrà a finire?

Il giornalista del TG1 è stato travolto dalle polemiche: è successo sui social

Intanto il presunto rifiuto di Francesco Giorgino di presentare l’edizione delle 6.30 del TG1 ha inevitabilmente creato diverse polemiche sui social. Difatti sono stati tanti ad aver puntato il dito contro il giornalista, facendo presente che la maggior parte degli italiani si alza presto tutti i giorni per uno stipendio di 1.400 euro al mese: “Mi sveglio tutte le mattine alle 4 per guadagnare 1.400 euro…Questi guadagnano almeno il triplo e non vogliono nemmeno svegliarsi alle 6…” E a commentare su twitter tutta questa vicenda anche il direttore del TG5 Clemente Mimun, che non ha risparmiato frecciatine velenose: