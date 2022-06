Tyler Sanders morto: 911 Lone Star torna su Rai2 subito dopo la tragedia

L’attore 18enne trovato senza vita: il pubblico italiano lo conosceva grazie a 911 Lone Star

Grande dolore e sgomento negli Stati Uniti ma anche in Italia per la morte di Tyler Sanders, attore americano giovanissimo (aveva solo 18 anni), che il pubblico italiano ha conosciuto grazie al telefilm 911 Lone Star, peraltro tornato in onda su Rai2 ieri sera con la seconda stagione, a pochi giorni dalla tragedia. Da Fanpage apprendiamo che la morte del giovane artista è avvenuta giovedì scorso, 16 giugno, nella casa di Los Angeles nella quale viveva. Inutili i tentativi di soccorso: per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare e, come leggiamo sempre sulla testata menzionata poco fa, il portavoce ha fatto sapere che le cause della sua morte sono del tutto sconosciute, perciò nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia per stabilire la ragione esatta del decesso, dato che il ragazzo pare fosse in buona salute.

911 Lone Star tornato in onda proprio dopo la scomparsa improvvisa di Tyler Sanders

Recitava dall’età di soli 10 anni il giovane attore americano. Negli ultimi anni aveva preso parte a diverse serie televisive di grande successo come Fear the Walking Dead, Just Add Magic-Mystery City, la già citata 9-1-1 Lone Star e molte altre ancora. Neanche a farlo apposta, proprio ieri sera, come abbiamo già detto, Rai2 ha iniziato a trasmettere gli episodi della seconda stagione di 911 Lone Star, con la puntata intitolata ‘Di nuovo in stella’, alla quale stasera seguirà l’episodio ‘Il vulcano’, in onda alle 22.10, del quale riportiamo brevemente la trama. Dopo il caos seminato ad Austin da un’eruzione vulcanica, i componenti della squadra 126 sono impegnati con moltissime segnalazioni arrivate in centrale. Salvano una famiglia rimasta bloccata su un campo da golf e soccorrono una donna intrappolata in un furgone. Tuttavia Tim della squadra dei paramedici, viene rimproverato in modo pesante da Tommy per via di un atteggiamento inappropriato avuto durante l’intervento…

L’attore di 9-1-1 Lone Star era da solo in casa quando è morto

Tyler Sanders si trovava in casa da solo al momento della morte: il suo portavoce ha fatto sapere che nulla, almeno per il momento, induce a pensare che il decesso sia avvenuto in circostanze sospette.

Verrà ricordato per sempre come un bravo ragazzo appartenente ad una famiglia perbene, nonché attore di talento con un futuro brillante

ha dichiarato il portavoce, concludendo: “Chiediamo che venga rispettata la privacy dei suoi familiari in questo momento così delicato”.

Aspettiamo, quindi, di avere aggiornamenti sulle cause della morte.