Un posto al sole anticipazioni: un terribile ricatto e uno scontro infuocato

Raffaele sotto ricatto nelle prossime puntate della soap di Rai3

Un posto al sole continua ad appassionare i telespettatori di Rai3 grazie alla sceneggiatura sempre più avvincente, ai colpi di scena che si susseguono, alla bravura degli attori. Le anticipazioni della soap della prossima settimana rivelano che Raffaele, finito nel mirino dei camorristi, dovrà sottostare a un terribile ricatto. Viola e Ornella intuiranno che nel portiere di Palazzo Palladini c’è qualcosa che non va. L’uomo deciderà di affrontare questa brutta situazione da solo. Non ne farà parola con nessuno, tantomeno con il genero Eugenio Nicotera. Intanto Cristina tornerà a casa per fare una sorpresa al padre ma sarà lei a rimanere spiazzata dalla presenza di Lara Martinelli a casa sua. Raffaele sarà sempre più teso e preoccupato e attirerà l’attenzione di qualcuno. Dopo l’arrivo di Cristina Jimmy sarà in crisi profonda: seguirà i consigli di Serena o di Micaela?

Anticipazioni Un posto al sole della prossima settimana: è amore tra Jimmy e Cristina?

Nelle puntate della soap di Rai3 dal 6 al 10 giugno Roberto cercherà di spiegare alla figlia il motivo della presenza di Lara (Chiara Conti ha fatto una confessione shock) a casa sua. Intanto l’amicizia tra Cristina e Jimmy procederà a gonfie vele nonostante le loro famiglie. Nascerà un amore tra i due ragazzini? Michele deciderà di tornare a condurre il suo programma radiofonico dopo aver lasciato Palazzo Palladini non senza rimpianti. Raffaele continuerà a mentire a tutta la sua famiglia. Riuscirà a proteggere le persone che ama o correrà inutilmente un grave pericolo?

Riccardo e Stefano ai ferri corti: ecco cosa succederà tra i due fratelli nei nuovi episodi

Stefano proverà a convincere Riccardo a vendere la proprietà di famiglia ma questi non ne vorrà sapere scatenando la furia del fratello. Raffaele si sfogherà con Elvira ma la donna potrebbe dargli il consiglio sbagliato. Cerruti deciderà di dare una seconda possibilità a Bruno dopo essere stato tradito ma Mariella farà di tutto per impedirglielo. L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai3: nuovi clamorosi colpi di scena lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso!