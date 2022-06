Uomini e Donne: Francesco Turco presenta la compagna, ma… “Litighiamo spesso”

Francesco Turco rompe il silenzio sulla sua compagna: “Il nostro è vero amore”

Lui è stato uno dei protagonisti assoluti di qualche edizione fa di Uomini e Donne. E ai tempi ha deciso di lasciare il dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi per frequentare proprio la sua attuale compagna, il cui nome è Antonietta. A distanza di anni i due stanno ancora insieme e hanno voluto parlare della loro bellissima storia d’amore ai microfoni della web Tv Witty. Cosa hanno detto in questa occasione? L’ex cavaliere del programma non ha fatto mistero che il loro è amore vero, anche se spesso e volentieri litigano: “Ci vogliamo bene da morire, anche se bisticciamo l’amore è più forte…”

Uomini e Donne, la compagna dell’ex cavaliere lo svela: “Ecco come è nato il nostro amore”

Successivamente ha preso la parola Antonietta, la quale ha rivelato a Witty Tv com’è nato l’amore con il popolare ex cavaliere del dating show, Francesco Turco. I due si sono incontrati casualmente in una balera e nel momento in cui i loro sguardi si sono incrociati hanno capito subito di essere fatti l’una per l’altro: “Ci siamo incontrati in una sala da ballo e lì è nata la scintilla, il nostro amore…” Quest’ultima ha poi dichiarato che proprio in quella sala da ballo non è più voluta andare perchè purtroppo molte donne non si sarebbero fatte grandi scrupoli a provarci con il suo compagno: “Mi arrabbiavo tanto…Abbiamo deciso di non andare più perchè io stavo male…”

Antonietta e Francesco Turco felici insieme: le loro ultime parole

Successivamente la donna e il cavaliere di Uomini e Donne hanno confessato a Witty Tv di essere davvero felici insieme, tanto da pensare di vivere una seconda giovinezza. Entrambi sono d’accordo sul fatto che siano stati davvero tanto fortunati ad incontrarsi, così non hanno passato la vecchiaia da soli. A tal proposito la signora ha confessato ai microfoni della web Tv:

“La solitudine è brutta…Quello che dico io sempre è che voglio l’amore e la sincerità…”

Non resta a questo punto che fare loro i migliori auguri, nella speranza che questo amore duri per sempre.