Amadeus incoronato da un collega: “A Sanremo ha mostrato talento perché…”

Pupo esalta il lavoro del conduttore a Sanremo: “Sta dimostrando talento perché non commette errori”

Manca ancora mezzo anno al prossimo Festival di Sanremo, eppure Amadeus ha deciso di iniziare a caricare l’atteso con larghissimo anticipo. Il padrone di casa della kermesse ha regalato due bombe al TG1, dove ormai, come ha scherzato l’amico Fiorello, è di casa. Annunciati Chiara Ferragni e Gianni Morandi come co-conduttori e l’attesa per il prossimo Sanremo è già lievitata alle stelle. Intervenuto sul quotidiano Il Centro ad esaltare il gran lavoro di Amadeus è stato uno che di musica qualcosa ci capisce, il grande Pupo.

Dirigere per tanti anni consecutivi il Festival di Sanremo non è uno scherzo. Cinque interminabili serate che non ammettono errori e qui Amadeus sta dimostrando di avere talento. Chiara Ferragni e Gianni Morandi ingaggiati per la prossima edizione sono due grandi colpi

l’opinione di Enzo Ghinazzi che incorona il direttore artistico e le sue decisioni.

Il cantante su Amadeus: “E’ un vero leader”

Proseguendo poi il suo commento su Il Centro, Pupo ha riservato altri complimenti ad Amadeus, che proprio in questo periodo sta iniziando ad allestire il cast in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo. Ghinazzi sul quotidiano ha puntato la torcia su altre qualità del padrone di casa della kermesse: “Un vero leader deve dimostrare di saper gestire la scena proprio come sta facendo Amadeus”. Non è assolutamente un caso la doppia conferma di Ama, che oltre alla scelta sempre mirata di canzoni divenute tormentoni fuori stagione, riesce a fare spettacolo in maniera impeccabile.

Gli annunci già arrivati sul prossimo Sanremo

Come abbiamo ricordato anche nelle righe precedenti, Amadeus ha già regalato grandi botti in vista del prossimo Festival di Sanremo. In prima battuta il direttore artistico ha annunciato Chiara Ferragni, all’esordio come conduttrice, visto che dividerà il palco dell’Ariston per la prima ed ultima serata nel noto tempio della musica. Poi il gran ritorno di Gianni Morandi, già padrone di casa nel 2011 e nel 2012. Stavolta il cantautore bolognese, dopo il terzo posto ottenuto in gara a febbraio, tornerà con il ruolo di spalla di Amadeus.