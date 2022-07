Andrea Delogu, cosa c’è con Stefano De Martino? “Gossip fuori controllo”

Stefano De Martino al centro del gossip: la sua collega fa un importante chiarimento

Andrea Delogu è al momento in Tv alla conduzione del Tim Summer Hits 2022 in onda in prima serata su Rai Due. Al suo fianco c’è il marito di Belén Rodríguez. E sul loro rapporto amichevole di illazioni ne sono state fatte tante. Oggi la conduttrice ha voluto fare chiarezza una volta per tutte su questa faccenda, asserendo a Panorama di essere stati costretti addirittura a cambiare atteggiamento di fronte alle telecamere e sui social, onde evitare di fomentare gossip privi di fondamento:

“E’ diventata un’indiscrezione fastidiosa, soprattutto quando ha iniziato a innescare commenti aggressivi…Così abbiamo smesso di caz****iare in pubblico, sui social, e continuiamo a farlo in privato…”

Andrea Delogu fa una confessione: “Io e il mio collega siamo solo amici”

La conduttrice, sempre in questa intervista rilasciata a Panorama, dopo aver dichiarato di essere stata costretta a cambiare atteggiamento in pubblico con Stefano De Martino per non alimentare ulteriori gossip, ha anche tenuto a fare una precisione netta e precisa sul loro rapporto, nella speranza che la gente capisca una volta per tutte. Cosa ha detto? La presentatrice, che continua ad essere al centro del gossip, ha dichiarato che con il suo collega non c’è mai stato niente di niente, se non una semplice amicizia: “La verità è che siamo molto amici, nulla più…”

La conduttrice felicemente fidanzata con un ragazzo più giovane: “Mi hanno molto criticata”

Tempo fa Andrea Delogu a Verissimo da Silvia Toffanin ha rivelato di aver iniziato una storia d’amore con un ragazzo molto più giovane, che lavora come modello. Oggi a Panorama è tornata a parlare della sua storia d’amore, asserendo dapprima che sta andando tutto bene, e successivamente non ha però fatto mistero che nel momento in cui ha annunciato questa sua storia le critiche sui social e sui giornali sono state impietose:

“Sui giornali è stato liquidato come il mio toy boy. La porzione di cattiverie che arrivano fuori dalla mia bolla è minima ma non mi ero mai accorta della ferocia di certe critiche fino a quando non le ho provate sulla mia pelle…”

Tuttavia la collega di Stefano De Martino ha tenuto a chiarire di non essere per nulla interessata ai giudizi degli altri continuando a vivere la sua vita come meglio crede.