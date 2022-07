Anna Tatangelo e il ricordo struggente di una collega che non c’è più: FOTO

La cantante e il ricordo struggente di una grande artista scomparsa: “Whitney…”

Non è necessario che ricorrano anniversari o particolari ricorrenze per ricordare le persone care che non ci sono più e per questo Anna Tatangelo nelle scorse ore ha voluto ricordare una grande artista scomparsa prematuramente Whitney Houston pur non essendo l’anniversario della morte o della nascita. Nel dettaglio, postando un video tra le sue storie Instagram, visibile alla fine del secondo paragrafo, in cui la cantante si esibiva sulle note di un suo celebre brano mostrando tutto il suo straordinari talento interpretativo e soprattutto vocale ha ammesso tutta la sua ammirazione ed il suo affetto per l’artista con scrivendo semplicemente “Whitney” con l’aggiunta di un cuore rosso.

Anna Tatangelo ricorda Whitney Houston: l’omaggio di Serena Bortone a 10 anni dalla morte

Anna Tatangelo (sempre al centro del gossip) nelle scorse ora ha ricordato la grandissima cantante prematuramente scomparsa con un post visibile alla fine del paragrafo. E nei mesi scorsi proprio nel giorno del decimo anniversario di morte, 11 febbraio, anche la conduttrice Serena Bortone l’aveva ricordata commossa nella sua trasmissione Oggi è un altro giorno. In quell’occasione la conduttrice aveva rivelato:

“Indimenticabile per la sua grazie, la sua voce e il talento. Successo e vita vissuta nell’ebrezza. È stata la cantante che ha avuto più premi nella storia della musica”

Talento, grazia ed una voce unica e capace di emozionare milioni di fan nel mondo intero ma anche una vita infelice conclusa in modo tragico hanno reso la cantante un’artista eterna e indimenticabile.



Whitney Houston vita privata e carriera: dalla vetta del successo alla tragica morte

La cantante nata nel 1963 ha iniziato la sua carriera giovanissima, nel 1977 ma il successo planetario è arrivato dal 1985 con i brani You Give Good Love e soprattutto I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) e One Moment in Time, brani tutt’ora celebri e noti. Nel 1992 approda al cinema il film Guardia del corpo, coprotagonista con Kevin Costner e la colonna sonora, I Will Always Love You, cantata da lei diventa un altro grandissimo successo internazionale. Dall’inizio degli anni 2000, tuttavia, purtroppo inizia il suo declino sia professionale che privato complice anche la turbolenta relazione che culminò con il divorziò dal marito Bobby Brown. Ritornò sulle scene dal 2007 ma l’11 febbraio del 2012 venne ritrovata priva di vita nella vasca da bagno dell’hotel dove alloggiava a soli 48 anni.