Aurora Ramazzotti vittima di bullismo: “Non ho intenzione di mollare, ma…”

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, la loro figlia presa di mira sui social: l’amaro sfogo

Aurora Ramazzotti è finita nuovamente nel mirino dei classici leoni da tastiera. In pratica qualcuno ha pubblicato su Facebook un post decisamente offensivo nei confronti della ragazza, la quale è andata su tutte le furie. Difatti la figlia della popolare conduttrice e del cantautore romano, dopo aver pubblicato nelle sue storie su instagram questo post in cui qualcuno ha dichiarato che le andrebbe dato ‘la coppa delle nullità’, non ha nascosto ai suoi follower di essere abbastanza stufa di ricevere giornalmente questi vili attacchi, anche se ha voluto rassicurare tutti di non aver la minima intenzione di mollare:

“L’unica ragione per cui non mollo è perché altrimenti vincerebbero loro e non me lo perdonerei mai. Ma credetemi che sono quotidianamente a tanto così…”

Aurora Ramazzotti fa una confessione: “Sono cresciuta nel pregiudizio”

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, sempre in questo suo sfogo su instagram, ha poi dichiarato di essere dispiaciuta perchè nei suoi confronti c’è sempre stato una sorta di pregiudizio, nonostante abbia fatto vedere in più occasioni di che pasta è fatta:

“Io sono consapevole di chi sono e sono consapevole delle mie capacità. Ma sono cresciuta nel pregiudizio…”

La ragazza, la quale continua ad essere presa di mira dagli hater, non ha però fatto mistero ai suoi follower di aver sempre combattuto contro i pregiudizi cercando in tutti i modi di far cambiare idea alla gente: “Dirvi che non passo l’esistenza da quando sono nata o da che ho memoria a cambiare il pensiero che la gente ha di me sarebbe una bugia…”

La ragazza scossa dopo gli ennesimi attacchi mossi nei suoi confronti: “E’ bullismo”

Successivamente Aurora Ramazzotti ha concluso questo suo intervento su instagram facendo notare ai suoi follower che questi continui attacchi sono una forma di bullismo, arrivando a fare un’importante riflessione:

“Uno a un certo punto si domanda non se ha le capacità di fare quello che vuole fare, ma si domanda se ha la forza di continuare, accettando questa cosa….”

Ovviamente i fan si sono subito precipitati sul suo profilo instagram per farle sentire tutta la loro vicinanza, nella speranza non si scoraggi mai.