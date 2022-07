Bianca Guaccero annuncia il suo ritorno in tv? “Presto nuovi progetti”

La conduttrice dopo la chiusura di Detto Fatto è pronta a tornare in tv? L’annuncio inaspettato

Era noto da mesi ma con la presentazione dei palinsesti Rai avvenuta a fine giugno se n’è avuta la conferma ufficiale, la conduttrice e attrice pugliese non tornerà al timone di Detto Fatto il prossimo autunno. Il programma di tutorial e gossip di Rai2 dopo dieci edizioni è stato cancellato e sostituito da due nuove produzioni. Dunque quale sarà il destino professionale della bella e brava pugliese? A rincuorare i suoi fan è stata la stessa Bianca Guaccero con un annuncio inaspettato sui suoi prossimi progetti lavorativi. La conduttrice infatti ha annunciato che presto potrà rivelare delle importanti novità, lasciando intendere che ci sarà un suo vero e proprio ritorno in tv.

Bianca Guaccero svela entusiasta: “Presto vi aggiorno sui nuovi progetti”

Non si è sbilanciata molto la conduttrice e attrice di Bitonto. Nel dettaglio, poche ore fa attraverso il suo profilo Instagram ufficiale ha svelato:

“Oggi sono troppo felice perché ho incontrato una persona meravigliosa, in quest’ultimo periodo sto incontrando delle persone stupende.”

Per poi proseguire annunciando entusiasta:

“Spero prestissimo di aggiornarvi sui nuovi progetti perché ci sarà veramente da divertirsi.”

La Guaccero non ha specificato quali siano questi nuovi progetti ma dopo la chiusura di Detto Fatto ha sempre rivelato che il suo addio è stata una scelta condivisa con la produzione del programma per potersi dedicare anche ad altro e sperimentare in nuovi ambiti. Insomma, si vedrà più avanti dove la rivedremo, nel frattempo la conduttrice ha fatto chiarezza sul flirt con Fabrizio Moro. Da anni si susseguono voci di una loro possibile storia d’amore ma entrambi si sono sempre detti solo grandi amici.

Detto Fatto cancellato: come cambia il pomeriggio di Rai2 nella prossima stagione

E come accennato sopra in autunno Bianca Guaccero con tutta la sua cricca composta da Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi non ritornerà in onda alla conduzione del suo programma. Nel pomeriggio di Rai2 dopo il confermato Ore 14 di Milo Infante andrà in onda Bellamà di Pierluigi Diaco che poi lascerà spazio alla nuova trasmissione di Mia Ceran Nei tuoi panni.