Fabrizio Corona spiazza ancora tutti: viaggio di nozze anticipato con Sara

Sara Barbieri e l’ex fotografo dei vip fanno sul serio: luna di miele anticipata

Fabrizio Corona sta insieme alla giovane modella già da diverso tempo. L’ex fotografo dei vip ha più volte dichiarato di avere intenzioni serissime con quest’ultima, tanto da arrivare a dire di volerla sposare al più presto. In base a diversi rumor sembra che i due potrebbero convolare a nozze appena finita questa Estate. Sarà vero? Chissà, intanto in queste ultime ore i due sono tornati sotto i riflettori del gossip perchè si sono concessi una luna di miele anticipata sull’isola di Capri. Difatti sono stati tanti a dire sui social che i due si sarebbero concessi una vera e propria fuga d’amore.

Fabrizio Corona e la giovane modella si sposeranno a breve? La loro fuga d’amore lascia a bocca aperta i fan

Ovviamente l’ex fotografo dei vip e la sua compagna Sara Barbieri non si sono certi risparmiati nel condividere su instagram foto e video di questa romantica fuga d’amore, che molti hanno già ribattezzato come ‘luna di miele anticipata’. In queste ultime ore la ragazza ha pubblicato nel suo profilo instagram una foto di una camera da letto di un albergo con tanto di terrazzo che affaccia sul bellissimo mare di Capri. A stretto giro anche l’ex compagno di Belen Rodriguez, il quale ha fatto molto discutere nei giorni scorsi per aver attaccato Ilary Blasi senza troppi convenevoli, ha pubblicato nelle sue storie su instagram un video in cui abbraccia teneramente la sua futura moglie.

L’ex fotografo dei vip lo ammette: “Con lei non mi sono mostrato molto sui social”

Fabrizio Corona, in una recente intervista, ha poi parlato della sua storia d’amore con Sara Barbieri. Ed in questa occasione l’uomo ha rivelato che nonostante non si sia mai mostrato sui social la loro storia va avanti ormai da oltre un anno:

“Con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato…Ma stiamo insieme da un anno, con lei convivo da un anno, con lei e con Carlos…”

E sull’eventuale matrimonio non ha mostrato di avere il minimo dubbio nel dire di credere che arrivato alla sua età ormai ha un significato più alto: “Altrimenti sposarsi non significherebbe nulla…”