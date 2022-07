Francesco Vecchi, arriva lo stop di Mediaset: salta per lui Zona Bianca

Zona Bianca, clamoroso dietrofront di Mediaset: nessuna staffetta alla conduzione

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del programma condotto da Giuseppe Brindisi. In questa occasione ha intervistato Silvio Berlusconi, che ovviamente ha parlato della campagna elettorale e delle imminenti elezioni. Si segnala che diversi rumor hanno riportato in queste ultime settimane che ci sarebbe stata una staffetta alla conduzione del programma nel mese di agosto. Difatti in base a queste indiscrezione Francesco Vecchi avrebbe dovuto prendere il posto di Brindisi, il quale sarebbe dovuto andare in ferie. Ecco però arrivare il clamoroso dietrofront. In pratica il giornalista non verrà più sostituito, ma continuerà a condurre il programma di informazione in onda su Rete 4 anche ad agosto. A rivelarlo in anteprima è stato il portale TvBlog.it:

“Chiamatelo pure effetto della campagna elettorale, ma per il conduttore di Zona Bianca anche il mese di agosto sarà davanti agli schermi…”

Francesco Vecchi non sostituirà il suo collega a Zona Bianca: ecco perchè

Il portale TvBlog.it, dopo aver rivelato in anteprima che Vecchi non prenderà più il posto di Giuseppe Brindisi alla guida del programma di informazione di Rete 4 per l’intero mese di agosto, ha anche svelato il motivo per cui Mediaset ha preso questa decisione all’ultimo minuto. In base alle indiscrezioni raccolte dal popolare portale Televisivo pare che l’Azienda di Cologno Monzese abbia preferito tenere il conduttore anche nel mese più torrido dell’estate per mantenere un segno di continuità e non disorientare i telespettatori in questo momento caldissimo per quanto riguarda la politica italiana (il 25 settembre si andrà a votare):

“A chiedere a Brindisi di rimanere sarebbe stata la stessa azienda, desiderosa di mantenere accesi i fari sull’attualità politica con i propri personaggi di punta…”

Ascolti Zona Bianca: il giornalista fa il pieno con Silvio Berlusconi ospite

Ieri sera la puntata del programma di informazione condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4 ha fatto davvero il pieno di ascolti. Difatti la trasmissione è stata seguita da poco meno di 800 mila telespettatori con il 6.93% di share riuscendo a prevalere sul suo diretto competitor rappresentato da In Onda su La7, che si è fermato a poco più del 5%. E sarà anche per questi ottimi dati Auditel che Mediaset potrebbe aver deciso di tenere il giornalista alla guida della trasmissione anche ad agosto.