Giulia Salemi lancia un appello ad Amadeus per Sanremo: “Spero che…”

L’influencer sogna il Festival di Sanremo 2022: “Spero che un giorno arrivi quella chiamata dall’alto”

Non si ferma mai Giulia Salemi, sempre solare ed energica oltre che immersa in numerosi e sempre nuovi progetti lavorativi. Adesso, ad esempio, sta conducendo i live musicali del Giffoni Film Festival insieme all’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis. Questa è un’esperienza che le sta insegnando molto e che la Salemi si sta godendo giorno per giorno assorbendo sempre di più. Perché nel cuore di Giulia c’è sempre lei, la conduzione. E mentre nella prossima stagione televisiva tornerà su La5 la nuova edizione di Salotto Salemi lei pensa in grande. Intervistata dal quotidiano Il Tempo, infatti, parlando di Sanremo, condotto ancora una volta da Amadeus, l’influencer sulla possibilità di una sua co-conduzione ha detto:

“Ma magari! Sarebbe il mio sogno. Chi non lo vorrebbe? Spero che un giorno quella chiamata dall’alto arrivi”.

Giulia Salemi pronta per approdare al cinema? “Mi piacerebbe fare un Cinepanettone”

L’esperienza al Giffoni Film Festival sta portando la Salemi ad entrare in contatto con il mondo del cinema. Un mondo che, a differenza del web e della televisione, ad oggi manca nel curriculum dell’influencer. E proprio su questo mondo Giulia dice di esserne sempre stata affascinata da telespettatrice. Mentre sulla possibilità di entrarci recitando dice:

“Mi piacerebbe fare un Cinepanettone, provare un’esperienza leggera e divertente”.

Giulia però non nasconde di avere anche un lato malinconico, sebbene non lo faccia sempre vedere. E ammette che le piacerebbe che qualcuno raccontasse e volesse conoscere la storia del suo mondo, quello dei Millennials.

Come sarà la nuova edizione del programma di Giulia Salemi: “Ci saranno tanti ospiti, anche uomini”

Si è presa un grosso spavento la Salemi ma adesso è pronta a guardare avanti. E lo farà da settembre con la nuova edizione di Salotto Salemi che arriverà in chiaro su La5. Giulia si dice felice che una sua idea nata durante la pandemia abbia avuto così tanto successo. La cosa che più le piace è poter comunicare con il proprio linguaggio e parlare ai giovani. Poi conclude: