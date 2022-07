Guenda Goria dopo il dramma confessa: “Mirko Gancitano sta soffrendo tanto”

Mirko Gancitano e la confessione della sua compagna: “Ha tanto bisogno di me”

Guenda Goria ha passato giorni davvero molto complicati. Difatti per i pochi che non lo sapessero quest’ultima è stata costretta ad affrontare un’operazione dopo aver avuto una gravidanza extra uterina. Lo spavento per i suoi familiari e per il suo compagno è stato tanto, ma per fortuna tutto è andato per il meglio. Oggi in un’intervista rilasciata ad Armando Sanchez sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 ha rivelato che il suo unico obiettivo al momento è quello di riprendere in mano la sua vita, aggiungendo che il suo fidanzato ha tanto bisogno di lei in questo momento: “Anche se non me lo fa vedere lo so che è molto provato e sta soffrendo…”

Guenda Goria dopo l’operazione confessa: “Sono un po’ stanca”

Il giornalista del settimanale Novella 2000 Amando Sanchez ha poi chiesto alla giovane compagna di Mirko Gancitano come sta adesso, visto che ha vissuto momenti di estrema difficoltà. E quest’ultima, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito dichiarato di stare abbastanza bene, aggiungendo che sta cercando di recuperare le forze giorno dopo giorno:

“Sono una donna tenace che non si arrende facilmente davanti ai problemi…Sono un po’ stanca, ma so che il percorso post operatorio è così…”

La figlia di Maria Teresa Ruta, la quale è stata costretta a rimandare il suo matrimonio con il compagno proprio per questo suo problema di salute, non ha poi fatto mistero di essere estremamente fiduciosa che finirà presto questo incubo.

La giovane ragazza non lo nasconde: “Adesso affronto la vita con gioia”

Successivamente Armando Sanchez ha chiesto a Guenda Goria come affronterà la vita, adesso che fortunatamente il peggio è superato. E la ragazza ha risposto al giornalista di Novella 2000 di affrontare la vita con gioia e tanta gratitudine:

“Esserci è la cosa più importante..Tante persone mi hanno dimostrato un amore incredibile…”

La ragazza ha poi confessato di essere estremamente decisa a rimettersi in forma al più presto perchè le cose che deve fare nelle prossime settimane sono davvero tante: “Stiamo preparando un bellissimo spettacolo, La pianista perfetta in scena il 31 luglio al Parlamento Siciliano di Palermo…”