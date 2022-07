Morte Irene Fargo, il dolore di Francesca Fialdini: “Limpida e potente”

Francesca Fialdini ricorda la cantante prematuramente scomparsa: “Voce limpida e potente come lei”

Irene Fargo è morta prematuramente ieri sera, venerdì 1 luglio, e la sua scomparsa ha gettato nel dolore e nello sgomento quanti, famosi e non, ne hanno apprezzato il talento e la voce. L’artista, che avrebbe compiuto 60 anni nei prossimi mesi, si è spenta in seguito ad una malattia anche se non stati resi noti altri dettagli. Ed in queste ore al coro di quanti la piangono si unita anche la conduttrice di Da noi a ruota libera che è intervenuta per salutarla l’ultima volta. Postando infatti l’esibizione dell’artista sul palco dell’Ariston nel 1992 con il brano Come una Turandot la Fialdini ha ammesso commossa:

“Grande voce, limpida e potente come lei.”

Irene Fargo si è spenta, la conduttrice svela: “Denunciò con coraggio le violenze subite”

La cantante prematuramente scomparsa ha avuto una vita privata molto travagliata che l’ha tenuta lontana dalle scene per molti anni. L’artista infatti fu vittima di un marito violento ed ha subito stalking, maltrattamenti e minacce prima di trovare il coraggio di denunciarlo. Francesca Fialdini, nella sue stories, ha voluto soffermarsi anche su questo aspetto tragico della vita della cantante che ha notevolmente influito sulla sua carriera:

“Ebbe il coraggio di denunciare le violenze domestiche del compagno. La sua Turandot fu una sfida appassionata come lei.”

Lutto nel mondo della musica, chi era Irene Fargo: carriera, vita privata e cause della morte

La cantante prematuramente scomparsa, il cui vero nome era Flavia Pozzaglio ha raggiunto la fama nazionale partecipando alla Sezione Novità del Festival di Sanremo del 1991 con La donna di Ibsen, brano ispirato alla pièce del drammaturgo norvegese “La donna del mare”. L’anno successivo partecipò con un altro brano, anche questo raffinato e di livello, dal titolo Come una Turandot che le valse un secondo posto. Da allora, la carriera dell’artista fu lanciatissima ma, come sopra menzionato, frenata dai problemi familiari dell’artista che la costrinsero ad allontanarsi dalla scene. La cantante, tuttavia, partecipò come ospite fissa in una passata edizione di Domenica In e si dedicò anche ai musical ed al teatro. Mentre il suo ultimo lavoro discografico risale al 2005. Non si conoscono nei dettagli le cause delle morte, dovuta ad una malattia ma l’artista in queste ore è ricordata con dolore e commozione da colleghi e ammiratori