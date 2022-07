La porta rossa 3 con Lino Guanciale: colpo di scena cambia il destino di tutti

Lino Guanciale nella fiction di Rai2: un grave incidente stradale

Lino Guanciale sarà uno dei protagonisti della prossima stagione televisiva con ben tre fiction: la nuova Sopravvissuti, La porta rossa 3 e Il Commissario Ricciardi 2. La terza e ultima stagione della serie di Rai2 sarà ricca di colpi di scena per Leonardo Cagliostro e tutti gli altri personaggi. Come si ricorderà, il commissario è stato ucciso durante un’azione di polizia ma, invece di attraversare la porta rossa che conduce nell’aldilà, ha scelto di rimanere tra i vivi diventando un fantasma per scoprire chi l’ha ucciso e salvare così la moglie Anna (Gabriella Pession) che rischiava di fare la stessa fine. Le uniche persone in grado di aiutare Cagliostro sono la medium Vanessa e Jonas, un altro spirito come lui. Come si può leggere dettagliatamente sul sito di Tv Sorrisi e Canzoni ne La porta rossa 3 una sera a Trieste ci sarà un blackout durante il quale si verificherà un brutto incidente stradale.

La porta rossa 3 anticipazioni: una morte eccellente cambia il destino dei personaggi

Un veicolo finirà fuori strada, la persona alla guida morirà. Si tratta di una morte eccellente che cambierà il destino di tutti i personaggi: Anna, Paoletto, Cagliostro e Vanessa. Il commissario e la medium potrebbero essere i colpevoli e sospetteranno l’uno dell’altro. Ma da dove ripartirà la terza stagione della fiction con Lino Guanciale? Sono passati ormai tre anni da quando Vanessa è andata via con Federico. Ora frequenta la facoltà di Parapsicologia in Slovenia. Quando Eleonora chiederà aiuto a Cagliostro per portarla via da quel posto lui si rifiuterà.

Anticipazioni fiction Rai2: Cagliostro varcherà la porta rossa?

Nelle nuove quattro puntate de La porta rossa 3 i telespettatori scopriranno che Anna vincerà un concorso come giudice a Siena e deciderà di trasferisi lì con la figlia. Un mistero sconvolgerà Paoletto: Stella gli chiederà una pausa e scomparirà nel nulla. Che fine ha fatto? Cagliostro e Vanessa riusciranno a scoprire qual è il filo invisibile che li lega? E, soprattutto, il commissario riuscirà a varcare la famigerata porta rossa? Da Cagliostro a Ricciardi: svelata la data d’inizio della fiction di Rai1.