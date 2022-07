Mare Fuori 3 su Netflix: Carolina Crescentini, che spoiler dal set! FOTO

Mare Fuori, la serie vola su Netflix: arrivano anticipazioni sulla terza stagione

A partire dallo scorso 10 giugno Mare Fuori è sbarcata su Netflix dopo il gran successo ottenuto su Rai2. Le prime due stagioni hanno raccolto risultati incredibili sul secondo canale e ancora di più su RaiPlay, con un seguito straordinario soprattutto tra i giovani. Negli ultimi giorni la serie è sulla bocca di tutti grazie al passaggio sulla nota piattaforma streaming, dove occupa stabilmente le prime posizioni nella Top 10 dei titoli più visti del momento, proprio nei giorni in cui a Napoli si stanno girando gli episodi dell’attesissima terza stagione. E non mancano le anticipazioni direttamente dal set, con Carolina Crescentini, che interpreta la direttrice dell’Ipm in cui vengono ambientate le vicende della serie. Come si apprende dalle Instagram stories postate dalla bellissima attrice romana in queste ore, tra i nuovi personaggi di Mare Fuori ci sarà anche Lucrezia Guidone, già apprezzata in due serie Netflix italiane come Summertime e Fedeltà. “I freschissimi” – ha scritto sui social la Crescentini allegando uno scatto dal set scherzando sulle temperature roventi – .

Quando torna la serie? Gli attori sul set per girare i nuovi episodi

Dopo il boom su Netflix la popolarità di Mare Fuori è cresciuta a dismisura. Ecco che dunque aumenta la curiosità degli spettatori, con migliaia di italiani che hanno recuperato in streaming la serie lanciata dalla Rai tra il 2020 e il 2021. Le storie del carcere minorile napoletano hanno appassionato, commosso e regalato profonde riflessioni, mescolando il tutto in cocktail perfetto che nessuno sembra avere intenzione di smettere di bere. E mentre Mare Fuori continua a volare su Netflix i protagonisti come Carmine Recano, Massimiliano Caiazzo, Nicolas Maupas, Valentina Romani, Carolina Crescentini e compagnia sono già sul set per girare la terza stagione che potrebbe sbarcare sulle reti Rai il prossimo autunno.

Mare Fuori e il commovente finale della seconda stagione: dove siamo rimasti

Carmine con in braccio la figlia Futura e gli occhi commossi della direttrice Paola hanno fatto calare il sipario sulla seconda stagione di Mare Fuori. Da lì si ripartirà, con nuove faide pronte a scoppiare e tutte le vicende rimaste in sospeso che finalmente daranno delle risposte. E non è finita qui, perché visto il grande successo ottenuto dalla serie è già stata confermata la quarta stagione, per la gioia di tutti i fan.