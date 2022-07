Maria Soave spiazza: com’è davvero il rapporto con Massimiliano Ossini

Uno Mattina Estate, la giornalista rivela il suo rapporto con Massimiliano Ossini: “Ci diciamo cosa non va”

Dal lunedì al venerdì a partire dalle 9.05 circa su Rai1, Maria Soave è al timone del contenitore mattutino di Rai1 insieme al conduttore Massimiliano Ossini. I due non avevano mai lavorato insieme prima d’ora, lei è infatti è un volto del Tg1 mentre Ossini ha condotto programmi come Linea Bianca e Kalipè. Dunque com’è il loro rapporto? A questa domanda ha risposto direttamente la giornalista in una recente intervista le cui dichiarazioni sono state riportate sul settimanale TvMia:

“È un gentiluomo, un uomo colto, appassionato di temi legati all’ambiente, e ha molta più esperienza di me in un programma di intrattenimento. Ci tranquillizziamo a vicenda, ci spalleggiamo e siamo schietti, se c’è qualcosa che non va ce lo diciamo in totale trasparenza.”

Maria Soave alla guida del programma di Rai1: “Mi voglio godere questa opportunità”

Volto del Tg1 per anni la giornalista ha sognato sin da bambina di fare questo mestiere, dopo la Laurea in Lettere classiche, infatti, ha collaborato con grandi quotidiani e poi è entrata in Rai, nel 2004 era già caposervizio interni e nel 2010 fa il suo esordio come volto del Tg. Adesso è alle prese con una nuova avventura e, sempre stando alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero del settimanale TvMia ha rivelato:

“Mi mancherà un po’ il telegiornale ma questa avventura del programma, in un momento di maturità del mio rapporto con la telecamera me la devo godere.”

Nella sua nuova avventura alla conduzione di UnoMattina Estate può fare affidamento, per quanto riguarda l’intrattenimento a Massimiliano Ossini.

La conduttrice di Uno Mattina Estate svela il suo sogno più grande: “Intervistare Bruce Springsteen”

Maria Soave e Massimiliano Ossini di recente sono apparsi molto provati per una perdita nel loro programma, invece per quanto riguarda le dichiarazioni riportate sul settimanale su menzionato, la giornalista ha concluso rivelando qual è il suo più grande sogno professionalmente parlando: “Intervistare il mio mito Bruce Springsteen.” L’appuntamento con il contenitore del mattino di Rai1 è dal lunedì al venerdì a partire dalle 09.00 circa fino alle 12.00, orario in cui cede la linea a Camper.