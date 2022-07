Morta Mary Alice Smith, famosa attrice americana: età, causa decesso, film

Quali sono le cause della morte dell’attrice? Cosa si sa ad oggi

Lutto nel mondo del cinema dove lo scorso mercoledì è scomparsa Mary Alice Smith, attrice amatissima e famosa per diversi ruoli in numerose pellicole cinematografiche di successo, oltre che per il teatro e la televisione. La donna aveva 85 anni, è stata trovata nella sua casa di Manhattan e al momento le cause del decesso non sono state rese note anche se si presume sia stato per cause naturali. A confermare la notizia della sua morte è stato il Dipartimento di Polizia locale a Deadline. Da tempo la donna si era ritirata dalle scene, addio avvenuto precisamente nel 2005. Dopo una carriera ricca di soddisfazioni, successi e importanti riconoscimenti l’attrice aveva deciso di ritirarsi a vita privata.

Carriera e film di Mary Alice Smith: le grandi pellicole in cui ha recitato

La filmografia e la carriera dell’attrice sono molto ampie ma i film più importanti, che le hanno dato la grande popolarità, sono sicuramente i ruoli interpretati in Matrix Revolutions e Malcom X. Nel primo ha recitato nel ruolo dell’Oracolo prendendo il posto della scomparsa Gloria Foster. Tra gli altri titoli cinematografici della sua carriera ci sono inoltre Bed of roses, Down in the Delta, The Photographer, Sunshine State, Il falò della vanità, Un mondo perfetto. La carriera dell’attrice è stata però molto diversificata. Infatti molti lavori importanti riguardano la televisione. Tra questi ci sono A different world, nella parte di Leticia, e I’ll Fly Away, nella parte di Marguerite Peck.

L’attrice era un simbolo per il suo Paese: i riconoscimenti

Nata il 3 dicembre del 1941 nel Mississippi, il grosso della carriera di Mary Alice Smith riguarda il teatro. Diversi e importanti sono i premi e i riconoscimenti che ha ricevuto nel corso della sua vita. Tra questi ci sono la vittoria di un Emmy Award e un Tony Award. Nel 1995, inoltre, ha ricevuto una candidatura come miglior attrice protagonista per la partecipazione in Having Our Say. L’attrice è stata anche un simbolo per il popolo afroamericano. A concludere in bellezza la sua carriera, prima di ritirarsi dalle scene, è stato nel 2000 il suo inserimento nell’American Theatre All of Fame.