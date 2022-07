Morto Bob Rafelson, famoso regista: grave lutto nel mondo del cinema

Lutto nel mondo del cinema: sabato notte è morto il famoso regista ad 89 anni

Oggi è un brutto giorno per il mondo del cinema mondiale. Difatti poco fa è stata annunciata la morte del regista Bob Rafelson all’età di 89 anni. A rivelarlo alla stampa è stata la moglie di quest’ultimo. L’uomo è stato il simbolo della New Hollywood. E’ stato il regista di numerosi film cult, tra i quali Il postino suona sempre due volte e Il re dei giardini di Marvin. E’ sempre stato un grande innovatore ed assolutamente un anticonformista. Era nato il 21 febbraio 1933 a New York. Ovviamente le condoglianze alla famiglia sono arrivate dalle più grandi celebrità del cinema americano ed internazionale.

Com’è morto il regista Bob Rafelson? Tutte le ultime news sul suo decesso

Molti si sono chiesti com’è morto il popolare regista. A quanto si apprende dal sito web di Sky Tg 24 pare che quest’ultimo sia venuto a mancare nella notte del sabato per cause naturali. Per tanti anni ha collaborato con il popolare attore Jack Nicholson, il quale ha recitato in ben 6 film, tra cui il celeberrimo Easy Rider nel lontano 1969. Rafelson ha anche ottenuto una nomination all’Oscar con il lungometraggio intitolato Cinque pezzi facili. Nel 1971 ha invece prodotto L’ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich. Come detto precedentemente è sempre stato un anticonformista fin dalla sua giovane età: ha lavorato in un rodeo, poi in un porto come scaricatore e infine si è anche dilettato nella musica come batterista jazz.

Bob Rafelson e il suo grande successo negli anni ’80: il film Un autentico campione ha segnato la svolta nella sua cinematografia

Sono stati gli anni ’80 ad aver segnato una vera e propria svolta nella sua cinematografia grazie al film Un autentico campione. Questo film ha parlato di temi legati al body-building ben prima che scoppiasse questa vera e propria ossessione. Tra gli attori c’era anche un debuttante Arnold Schwarzenegger, che dopo diversi anni si è buttato in politica diventando Governatore della California. Uno dei film che ha segnato la cinematografia dell’epoca è stato il noir Il postino suona sempre due volte, diventato cult praticamente subito. Anche negli anni ’90 il regista morto all’età di 89 anni ha diretto diversi film di grande successo, tra i quali Blood and wine.