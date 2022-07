Netflix, morto improvvisamente l’attore Jak Knight: aveva solo 28 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo: giovanissimo attore morto all’improvviso

Una notizia terribile scuote il mondo della televisione: Jak Knight è morto a soli 28 anni. Cabarettista noto per il suo lavoro negli spettacoli Netflix e Peacock, si è spento improvvisamente, come apprendiamo da un articolo pubblicato su Cinematographe.it. Dal sito in questione scopriamo che il corpo senza vita dell’autore e comico che, come già detto, aveva solo 28 anni, è stato rinvenuto a Los Angeles: le cause della morte, almeno per il momento, non si conoscono ma probabilmente verranno rese note nei prossimi giorni.

Jak Knight chi era: addio allo scrittore dello show Netflix Big Mouth

L’attore, conosciuto anche in Italia, ha scritto lo show Netflix Big Mouth e ha doppiato il ruolo di Devon. Tanta popolarità gli ha regalato l’impegno in The Comedy Lineup e Bust Down, una seguitissima serie che ha co-creato. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Comedy Central dopo la sua scomparsa prematura e inaspettata:

Jack era un comico isterico e onesto, mancherà sicuramente tantissimo a tutti.

Big Mouth, lo ricordiamo, è stata creata da Nick Kroll, Andrew Goldberg, Jennifer Flackett e Mark Levin, e segue le vicende di un gruppo di adolescenti invischiati nelle meraviglie ma anche negli orrori della pubertà. Nelle precedenti quattro stagioni si è visto lo sviluppo naturale dei bambini ma anche la sperimentazione di droghe, i loro impulsi sessuali e non solo, il tutto con l’aiuto di una coppia di cosiddetti ‘mostri ormonali’ e il fantasma di Duke Ellington…

La morte del giovane attore annunciata dalla famiglia: si attendono le cause del decesso

Su Movieplayer.it leggiamo infine che la morte di Jak Knight pare sia avvenuta giovedì sera: l’annuncio alla stampa è stato fatto dai suoi familiari i quali, però, non hanno reso nota la causa di questa improvvisa scomparsa che ha lasciato sgomenti migliaia di fans.