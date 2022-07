Oroscopo weekend e settimana fino al 5 agosto: previsioni di Paolo Fox

Scritto da Emanuele Fiocca , il Luglio 29, 2022 , in Oroscopo

Le previsioni dell’oroscopo del fine settimana e della settimana prossima, primi segni

Come da tradizione, su DiPiùTV Paolo Fox ha rivelato il suo zodiaco per il weekend e per la nuova settimana, assegnando ai prossimi sette giorni un giudizio: settimana difficile, sufficiente, discreta, buona o fantastica. Vediamo alcune indicazioni su tutti e dodici i segni.

ARIETE: settimana buona; per la vita di coppia questo periodo va preso con le pinze; nel lavoro non si esclude un po’ di agitazione;

TORO: buona anche la settimana di questo segno; in amore si può ricucire uno strappo, mentre nel lavoro bisogna fare attenzione a vincoli o vizi nascosti in accordi e contratti;

GEMELLI: settimana discreta; le coppie possono superare una grande agitazione, mentre nella professione ora è importante prendere tempo per non rischiare di fare scelte sbagliate;

CANCRO: settimana fantastica; nei rapporti con i parenti bisogna avere un po’ di cautela; nel lavoro attenzione a chi vuole rubare idee.

Oroscopo Paolo Fox dei prossimi sette giorni del secondo gruppo di segni dello zodiaco

Passando, ora, ad altri quattro segni, Paolo Fox (che l’oroscopo del fine settimana lo ha anticipato anche su un altro numero della stessa rivista) ha previsto quanto segue.

LEONE: settimana buona; in amore si ha la possibilità di portare avanti i rapporti in maniera più seria; fase importante per il lavoro;

VERGINE: fantastica la settimana; è il momento di mettere le carte in regola per ufficializzare una storia d’amore; nel lavoro si può recuperare qualcosa dal punto di vista economico;

BILANCIA: settimana discreta; non si escludono incomprensioni nelle coppie, mentre nel lavoro è in arrivo un recupero;

SCORPIONE: settimana buona; qualche incontro può emozionare; nel lavoro partono nuovi progetti ma ci vuole cautela con il denaro.

Oroscopo weekend e settimana (dal 30 luglio al 5 agosto): previsioni ultimi quattro segni

Per concludere, ecco le previsioni di Paolo Fox dei segni rimanenti.

SAGITTARIO: settimana buona come il segno precedente; in amore non si ha voglia di complicazioni, mentre nel lavoro il cielo rende più facili i rapporti con gli altri;

CAPRICORNO: settimana buona; attenzione, nella vita di coppia, martedì e mercoledì; nel lavoro non bisogna demoralizzarsi;

ACQUARIO: settimana discreta; nella vita di coppia non si vogliono avere le mani legate, mentre nel lavoro c’è voglia di novità;

PESCI: settimana discreta anche per questo segno; chi ha sacrificato qualcosa per la famiglia, ha fatto bene; nel lavoro bisogna chiudere le situazioni che non rendono.