Paperissima, Mikaela e il dramma del padre: “Mai più visto prima della morte”

Mikaela Neaze Silva ed il drammatico racconto sulla morte del papà: “Non lo vedevo da anni”

L’ex velina ed attuale conduttrice di Paperissima Sprint insieme a Shaila Gatta e Vittorio Brumotti ha un drammatico passato alle spalle che nasconde dietro il sorriso che sfoggia tutte le sere in tv che è venuto fuori durante una recente intervista. La Neaze infatti non ha avuto per nulla un’infanzia facile caratterizzata dalla separazione dei suoi genitori prima e dalla morte del papà in seguito. Stando infatti alle dichiarazioni riportate sull’ultimo numero di TvMia la ragazza ha confessato:

“Quando avevo sei anni i miei genitori si erano appena separati e da allora non ho più rivisto mio padre. Mio padre, che ora non c’è più era Angolano”.

Paperissima Sprint, il dramma della ballerina: “Venivo sempre presa in giro”

Mikaela Neaze Silva è nata in Russia da padre dell’Angola e madre dell’Afghanistan ma quando aveva due anni i suoi genitori si sono trasferiti in Angola. In seguito però è scoppiata in guerra civile e la madre è fuggita in Italia. La donna voleva dare un futuro migliore alla ballerina, che all’epoca aveva solo 6 anni, ed alla sorella e quindi si è traferita prima a Camogli e poi a Genova. La ballerina, sempre stando alle dichiarazioni riportate sul settimanale TvMia ha confessato che durante l’infanzia e l’adolescenza è stata vittima dei bulli:

“I miei coetanei mi prendevano sempre in giro per il colore della mia pelle e per i miei capelli. Ho sofferto tanto e versato fiumi di lacrime.”

La ballerina rivela: “Striscia la notizia è stata la vera svolta”

Crescendo fortunatamente la situazione è migliorata e grazie alla danza Mikaela Neaze Silva prima di approdare a Paperissima Sprint per ben quattro edizioni si è esibita sul bancone del Tg satirico di Canale5. Ha ammesso:

“La svolta è stata Striscia, essere scelta per un programma così importante mi ha fatto trovare fiducia in me stessa.”

Ed adesso che è sicura e determinata la ballerina pensa in grande, il suo sogno infatti è fare l’attrice mentre per adesso insieme all’amica e collega Shaila Gatta, che ha rotto il silenzio sulla rottura con il fidanzato è al timone del programma di papere.