Renato Pozzetto, lutto familiare gravissimo: è morto il fratello Ettore

Lutto per il popolare attore: è morto il fratello Ettore all’età di 91 anni

Sono state certamente ore particolarmente complicate queste per il popolare attore Renato Pozzetto. Il motivo? Purtroppo è venuto a mancare suo fratello maggiore all’età di 91 anni. La notizia è stata data in anteprima da Varese News. Si segnala inoltre che nel suddetto sito web è stato anche pubblicato l’annuncio mortuario in cui è stato annunciato il giorno in cui si terranno i funerali per dare l’ultimo saluto al fratello del popolare artista: lunedì 25 luglio nella chiesa di San Pietro a Gemonio in provincia di Varese.

Renato Pozzetto ha perso suo fratello: la famiglia ringrazia tutti per la vicinanza

Nel suddetto annuncio mortuario in cui le persone sono state informate della morte del fratello dell’attore, la famiglia ha anche voluto ringraziare sentitamente tutti coloro che hanno fatto sentire la loro vicinanza in questo momento particolarmente complicato:

“Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicini in questo momento…”

Ettore Pozzetto era il fratello maggiore dell’attore e non ha mai avuto alcun tipo di rapporto con il mondo del cinema e dello spettacolo in generale. Per tanti anni ha lavorato alla Ignis, che è poi entrata nel gruppo della Whirpool. I funerali, come detto precedentemente, si svolgeranno nella località di Gemonio, dove per tanti anni ha vissuto la famiglia Pozzetto. A questo punto non resta che fare le più sincere condoglianze alla famiglia.

Morto il fratello del popolare attore lombardo: la sua reazione

Al momento si segnala che Renato Pozzetto non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione dopo che suo fratello Ettore è morto all’età di 91 anni. Si fa comunque notare che l’attore ha sempre tenuto la massima riservatezza per quanto riguarda la sua famiglia, visto che ha sempre parlato dei suoi affetti più cari solo in rarissime occasioni. Lui e i suoi 3 fratelli hanno vissuto la loro gioventù nella località di Gemonio. Tuttavia quando è stato travolto dal successo è stato costretto a lasciare il nido familiare per andare a vivere a Milano, dove ha potuto continuare la sua attività di attore.