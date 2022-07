Sfera Ebbasta papà felice: “Per me è stata dura crescere senza padre”

Il rapper fa un triste confessione sul padre che non c’è più: “È stata dura”

È da poco diventato papà per la prima volta Sfera Ebbasta, rapper il cui vero nome è Gionata Boschetti che oltre ad essere amatissimo dei giovanissimi è stato anche giudice di una scorsa edizione di X Factor. E il giovane, in una lunga intervista concessa a DiPiùTV, si è lasciato andare alla gioia del momento ma ha rivelato anche il dramma che l’ha colpito da adolescente, a soli 13 anni: la perdita del padre prematuramente. Il rapper ha confessato:

“È stata dura crescere senza papà, mi è mancata la figura di riferimento.”

Tuttavia il giovane ha potuto contare sulla presenza e l’appoggio di una madre straordinaria:

“Mia mamma Valentina è stata straordinaria nel riempire l’abisso che si era spalancato nella mia vita.”

Sfera Ebbasta e la toccante riflessione sul piccolo Gabriel: “Per lui ho un desiderio”

Il giovane rapper, già giudice di X Factor, è diventato papà per la prima volta nei giorni scorsi. Al piccolo, di comune accordo con la compagna Angelina Fiol Lacour, modella argentina, ha deciso di dare il nome di Gabriel, in onore del papà scomparso che appunto si chiamava Gabriele. Hanno voluto modificarlo leggermente per dargli un tocco più internazionale, considerando che la madre è argentina. Il 29enne è al settimo cielo e le immagini visibili in apertura dell’articolo testimoniano l’amore del giovane papà per il figlio. E proprio a causa del suo triste passato, il rapper per il piccolo ha un solo grande desiderio:

“Ora desidero che mio figlio abbia quello che il destino mi ha negato: un padre al suo fianco il più a lungo possibile.”

Il rapper è diventato papà del piccolo Gabriel: DiPiùTv svela una curiosità

L’emozione di essere padre per la prima volta ed il ricordo doloroso del papà che non c’è più, Sfera Ebbasta, come spiegato sopra, li ha affidati al settimanale DiPiùTv il quale riporta anche una curiosità sul cognome del piccolo. Si legge sul magazine: “Hanno scelto il doppio cognome. Ecco così Gabriel Boschetti Fiol. Boschetti è il cognome di lui, Fiol uno dei due di lei.”